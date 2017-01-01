В Дагестане ввели режим КТО в связи с поиском боевиков

МАХАЧКАЛА, 1 янв — РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в дагестанском поселке Ярыксу Новолакского района в связи с поиском боевиков, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В 2.15 мск начальником Управления ФСБ России по Дагестану, руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ населенного пункта Ярыксу Новолакского района", — сказал собеседник агентства.

Ведется поиск боевиков и их пособников, отметил он.