В Дагестане в ходе спецоперации ликвидировали двух боевиков

МАХАЧКАЛА, 1 янв – РИА Новости. Двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации на окраине села Яман-су Новолакского района Дагестана, ранены силовики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"В ходе оперативно-поисковых мероприятий правоохранителями был заблокирован частный дом, в котором укрывалась группа боевиков. Боевики отказались сложить оружие и открыли огонь по силовикам. В ходе боя они были ликвидированы", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по предварительным данным ликвидированы двое боевиков. Кроме того, ранения получили несколько силовиков.