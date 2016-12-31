Суд арестовал одного из подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Щербинский суд столицы в субботу арестовал одного из подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии в новой Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

"Суд постановил избрать в отношении одного из задержанных, Евгения Сазонова, меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 28 февраля", — сказала пресс-секретарь.

По данным Следственного комитета РФ, фигуранты дела дали признательные показания.

Ранее пресс-служба московского главка МВД сообщала, что на территории новой Москвы сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По сотрудникам был открыт огонь из неустановленного оружия. В результате один сотрудник Росгвардии погиб, второй, по предварительным данным, ранен.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РИА Новости, что сотрудники полиции задержали восемь подозреваемых в нападении.