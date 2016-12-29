В Новой Москве при нападении на патруль убили сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии убит, второй ранен в результате нападения в Новой Москве.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что инцидент произошел на въезде на территорию заброшенной пожарной части в поселении Роговское. Наряд вневедомственной охраны остановил несколько человек для проверки документов. В ответ те открыли стрельбу.

По словам собеседника агентства, преступники забрали у силовиков два автомата и пистолет с полными боекомплектами.

Сразу после нападения в Москве был введен план "Сирена". Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали восемь подозреваемых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.