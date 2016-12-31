В Башкирии в результате возгорания в жилом доме погибли три человека

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Три человека, в том числе двое пожарных, погибли, по предварительным данным, в результате возгорания в жилом доме в Миякинском районе Башкирии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"При тушении пожара в населенном пункте Ерлыково погибли три человека, в том числе два работника пожарно-спасательной части № 88", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составила более 80 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и гибели людей выясняются.

По данным следователей, погибли два пожарных, которые пытались спасти женщину, находящуюся в горящем доме.

"Следователи начали проверку по данному факту. Известно, что пожарные вошли в горящий дом, и в этот момент обрушилась крыша", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.

Дознаватели выясняют причину возгорания, назначены необходимые экспертизы.