Суд зарегистрировал иск о банкротстве завода "Евроцемент груп" в Пикалево

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал заявление инновационной компании "Кранстрой" о признании банкротом компании "Пикалевский цемент" (город Пикалево Ленинградской области, входит в "Евроцемент груп"), следует из материалов портала "Электронное правосудие".

"Заявление… о признании должника банкротом", — говорится в карточке дела. Дата слушаний пока не назначена.

Согласно картотеке арбитражных дел, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре подтвердил решение нижестоящего суда о взыскании с "Пикалевского цемента" в пользу компании "Кранстрой" 700 тысяч рублей по подрядному договору на ремонт крановых путей и демонтаж крана, заключенному в феврале 2015 года. Также арбитраж Петербурга 12 января рассмотрит иск "Кранстроя" к предприятию на 1,2 миллиона рублей.

Ранее в декабре суд прекратил производство по заявлению ООО "ИПСК" о признании компании "Пикалевский цемент" банкротом в связи с отказом истца от заявленных требований, поскольку завод погасил задолженность.

Завод "Пикалевский цемент" основан в 1949 году, его мощность составляет около 2,4 миллиона тонн цемента в год. Предприятие находится в моногороде Пикалево с населением около 21 тысячи человек. Остановка Пикалевского производственного комплекса в 2009 году вынудила жителей моногорода Пикалево перекрыть федеральную трассу. Тогда ситуацию разрешил Владимир Путин, на тот момент возглавлявший правительство РФ. В его присутствии был подписан договор о поставках сырья. Позже власти региона разработали комплексный инвестиционный план модернизации города.