Задержанные в Дагестане сторонники ИГ готовили теракты в Москве в праздники

МАХАЧКАЛА, 29 дек — РИА Новости. Задержанные в Дагестане сторонники запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) готовили теракты в Москве в новогодние праздники, работа продолжается, число фигурантов может вырасти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Ранее ФСБ сообщила, что в Дагестане задержаны семь членов законспирированной группы сторонников ИГ, готовившей теракты в Московском регион. Отмечалось, что боевики готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. Также сообщалось, в ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат, а также компоненты к СВУ.

"В ходе оперативных мероприятий была задержана группа из семи человек. Все они были завербованы ИГИЛ через интернет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что задержанные планировали совершить ряд террористических актов в столице после Нового года.

"По установленным данным, задержанные готовили теракты в Москве на новогодние праздники. Работа по ним продолжается. Возможно, число задержанных увеличится", — отметил собеседник.