В порту Усть-Луга прокомментировали сообщения СМИ об аресте Израйлита

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Оперативники ФСБ проводили следственные действия в офисе оператора порта Усть-Луга, а о задержании и аресте председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", занимающегося развитием морского торгового порта Усть-Луга в Ленинградской области, в компании узнали из СМИ, заявила РИА Новости в четверг директор по внешним связям организации Татьяна Паук.

В ночь на четверг в петербургских СМИ появились сообщения о задержании и аресте Валерия Израйлита по делу о мошенническом хищении 1,5 миллиарда рублей.

"На данный момент времени мы абсолютно точно знаем о факте предъявления обвинения председателю совета директоров компании Валерию Соломоновичу Израйлиту. Можем подтвердить, что вчера в компании велись следственные действия. По какой статье предъявлены обвинения, мы не знаем", — сказала Паук.

По ее словам визит оперативников никак не отразился на работе компании. "Операционная деятельность осуществлялась в штатном режиме и в полном объёме. Многие сотрудники и не знали, что на верхнем этаже работают следователи, никаких "маски-шоу" не было", — сказала Паук.

Сопровождающий ситуацию адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что в настоящий момент в компании "нет достоверных сведений" для оглашения информации о задержании и аресте Израйлита.

"Мы видим, что в России сейчас многие бизнесы находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. И нет ничего странного в том, что в компании проходят оперативно-следственные действия", — сказал адвокат.

В региональном управлении ФСБ России воздержались от комментариев на эту тему.