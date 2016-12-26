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Происшествия

Опубликован спутниковый снимок места крушения Ту-154

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (422)
14:5926.12.2016
(обновлено: 18:07 26.12.2016)
156086417
Радиолокационное изображение района катастрофы самолета Ту-154 в Сочи
© ESA/Институт космических исследований РАН

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российский Институт космических исследований (ИКИ РАН) опубликовал снимок места крушения самолета Ту-154, снятый в Черном море с европейского спутника зондирования Земли Sentinel-1B, говорится на сайте ИКИ.

Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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В Черном море обнаружили фюзеляж Ту-154

"Публикуем радиолокационное изображение района катастрофы самолёта Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года в районе Сочи (Краснодарский край). Изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому времени. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе", — отмечается в сообщении.

Обломки самолета найдены на дне Черного моря на расстоянии 1700 метров от берега.

Ранее в МЧС России РИА Новости сообщили, что в район обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, водолазы подняли часть фрагментов и выполняют повторный спуск.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.

© Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи

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Происшествия
Обсуждение
12 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Пров Агиценович Зак в ответ пользователю Miron(показатьскрыть)
    Miron, Там нет, потому что он разбился и затонул, а виден шлейф от разлившегося керосина на волнах, понимать надо! И второе - какова площадь России в миллионах кв. км? Не замучаемся спутники делать, чтобы всю ее подробно осмотреть? Спасибо, что вообще в этот момент хотя бы ЕСовский спутник снимал данный район!
    19:04
    26.12.2016
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  • Miron
    Где наши спутники, которые смотрят за страной непрерывно.
    Ощущения нереальные. Мы возим иностранцев на МКС, а у нас у самих не создан пояс непрерывного космического слежения за собственной страной и ближайшими союзниками, Сирия, Югославия, и другие.

    Как же так. Ведь в тот момент когда наша авиация села в Хмеймим это стало необходимостью. Год и три месяца прошли.

    На снимке рябь в красном кружке. Там и следа близко нет от лайнера. Это как если бы показали одежды голого короля, с кружком на самом интересном месте.

    Если кто - то ждет от меня вежливого спасибо Европе за такое... слишком вежливый я человек чтобы ответить на такие ожидания то что думаю.
    17:09
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Miron
    Где наши спутники, которые смотрят за страной непрерывно.
    Ощущения нереальные. Мы возим иностранцев на МКС, а у нас у самих не создан пояс непрерывного космического слежения за собственной страной и ближайшими союзниками, Сирия, Югославия, и другие.

    Как же так. Ведь в тот момент когда наша авиация села в Хмеймим это стало необходимостью. Год и три месяца прошли.

    На снимке рябь в красном кружке. Там и следа близко нет от лайнера. Это как если бы показали одежды голого короля, с кружком на самом интересном месте.

    Если кто - то ждет от меня вежливого спасибо Европе за такое... слишком вежливый я человек чтобы ответить на такие ожидания то что думаю.
    17:09
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • assuk001
    Снимок это хорошо, но лучше бы черные ящики нашли. Надеюсь это удастся!

    Теракт не теракт... трудно сказать. Кажется очевидным, но может быть и нет. Что известно точно, так это что 1) Трагедия случилась именно после дозаправки. Из столицы то в Сочи самолет долетел без проблем, а вот заправившись... случилось то, что случилось. Навряд ли это случайность. 2) Самолет пошел на разворот гораздо раньше, чем должен был это сделать по плану.

    Т.е, связывая 1) и 2), можно предположить, что проблема была именно с топливом. Экипаж понял, что с горючим что-то не то (мягко говоря) и экстренно стал разворачивать самолет, чтобы вернуться в аэропорт. Но вот не успел...

    Взрыв на борту... не знаю, во-первых думаю все таки это было бы заметно с берега. Уж кто-то из жителей увидел бы это, может даже заснял бы, учитывая, что случилось это не так далеко от берега. Но этого нет. Во-вторых, сам взрыв, если даже предположить, что он был... - но тогда нет опять же визуальных подтверждений. Кадры из интернета с камеры наблюдения, где видна вспышка в небе - уже было озвучено, что "вспышка" была только через полчаса после крушения. И к тому же, случись взрыв, падающие и горящие обломки были бы видны в ночном небе, они падали бы как "огненный дождь". Но та самая камера наблюдения этого не зафиксировала - она уловила лишь короткую "вспышку". Это как тогда - мгновенно взорвалось, а потом обломки падали вообще без какого-лиюо горения/без огня? Да и с того же спутника дымовой шлейф (если был бы взрыв) тоже засекли бы наверное. Но его судя по всему нет.

    В общем, пока не понятно. Надо подождать пару дней, найдут что-нибудь или нет...
    18:25
    26.12.2016
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  • Пров Агиценович Зак в ответ пользователю Miron(показатьскрыть)
    Miron, Там нет, потому что он разбился и затонул, а виден шлейф от разлившегося керосина на волнах, понимать надо! И второе - какова площадь России в миллионах кв. км? Не замучаемся спутники делать, чтобы всю ее подробно осмотреть? Спасибо, что вообще в этот момент хотя бы ЕСовский спутник снимал данный район!
    19:04
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • edvard-truck
    И ни кто ничего не знает по чему развернулись!!!Пилоты тупо молчали что ли???Перекинулись мысля и решили;Давай ка развернемся и ничего ни кому не скажем!Сюрпиз будет!Что за бред! Когда правду начнут писать и говорить!Вранье рекой льется из всех эфирных точек .Один путин"молодец"
    19:41
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • EFadeeva-duma
    Наши же гасят с установок деятельность любой техники дистанционно, а в Черном море, да и в небе над ним много всяких тварей шныряет.
    Маршруты все ясны, о рейсе и нашей идеологической акции в Сирии было известно заранее. Такие выступления наши люди всегда делают от души, тем страшнее они идеологическом врагу. О докторе Лизе ... чистая ангельская душа. Враг сделал все возможное и невозможное.
    Мы должны его опережать, через немогу.
    Нашу песню не задушишь не убьёшь!!!!!
    19:49
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Владимир Степанов
    Что у нас даже спутников нет?Помниться Иванов занимался ГЛОНАССом пока там не начали спутники падать и он сказал вкдём расследование,чтобы не спугнуть более "крупную рыбу"-это он себя имел ввиду?
    21:50
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Олеся Соснова в ответ пользователю Miron(показатьскрыть)
    Miron, ну и о чем Ваш пост? Вы в курсе, что спутники не стоят на одном месте? Предоставили снимки те, чьи спутники в тот момент зафиксировали место трагедии. От Вас спасибо никто не ждет, я думаю. Что касается того, что именно на снимке, а Вы много понимаете в дешифровке спутниковых снимков? Что всегда должна быть красивая и понятная картинка это знаете ли заблуждение. В силу профессиональной деятельности приходилось заниматься обработкой снимков аэрофтосъемки и космоснимков, поэтому хотя бы какое-то представление о данном вопросе имею
    22:08
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Олеся Соснова в ответ пользователю edvard-truck(показатьскрыть)
    edvard-truck, извините за банальность, но могли просто не успеть. высота у самолета была небольшая и,возможно, время на "сообщить" просто не было, пытались успеть "действовать". Посмотрите ТВ хотя бы, когда о возможной ситуации говорят летчики, что на такой высоте у них было только несколько секунд, в которые они пытались сделать хоть что-то
    22:13
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Mariyavelichko2010
    Здравствуйте! Я согласна с Мироном. Свои снимки должны быть.
    22:22
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • w-trump
    Бесит непрофессионализм. Самолет затонул в другом месте. В районе Хосты. Там сосредоточено большое количество кораблей и вертолетов. Сам видел с верхней площадки адлеровского вокзала. Но Перед самим Адлером никакие поисковые работы не ведутся. Хватит народ утками кормить!
    22:43
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • lvov231
    Выражаем сочувствие из Беларуси.
    23:12
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • pogodin
    а вот теперь посмотрите на след пятна от топлива - он как раз повторяет разворот самолета и увеличивается согласно приближению к воде. вероятно, что топливо начало лететь раньше удара об воду, соответственно самолет начал разваливаться еще в воздухе
    23:28
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Miron(показатьскрыть)
    Miron, неужели трудно пошевелить извилинами и понять, что на фото - вытекающий керосин, который сносит течение и ветер в сторону Абхазии?
    Сдается мне, что вы - обычный провокатор!
    23:32
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю edvard-truck(показатьскрыть)
    edvard-truck, прежде, чем пасть разевать, разузнал бы, что этот разворот делают ВСЕ самолеты, взлетающие в Адлере!!!
    23:34
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Mariyavelichko2010(показатьскрыть)
    Mariyavelichko2010, .... а также снимки США, Европы, Ближнего Востока, и тд., и т.д. .... Сколько спутников надо, по-вашему, России иметь на орбите???
    23:37
    26.12.2016
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