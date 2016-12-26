Опубликован спутниковый снимок места крушения Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российский Институт космических исследований (ИКИ РАН) опубликовал снимок места крушения самолета Ту-154, снятый в Черном море с европейского спутника зондирования Земли Sentinel-1B, говорится на сайте ИКИ.

"Публикуем радиолокационное изображение района катастрофы самолёта Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года в районе Сочи (Краснодарский край). Изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому времени. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе", — отмечается в сообщении.

Обломки самолета найдены на дне Черного моря на расстоянии 1700 метров от берега.

Ранее в МЧС России РИА Новости сообщили, что в район обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, водолазы подняли часть фрагментов и выполняют повторный спуск.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.