Верховный суд отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу банды "приморских партизан", которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представители гособвинения указали, что в ходе процесса в Приморском краевом суде председательствующий судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия, допросов обвиняемых и очных ставок с ними, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.
Также, по данным прокуратуры, некоторые присяжные скрыли сведения о судимостях своих родственников и информацию о привлечении потерпевшими по уголовным делам. Эти факты, на взгляд гособвинения, также могли отразиться на объективности решения коллегии.
В свою очередь адвокаты напомнили суду, что доказательства, о которых говорила прокуратура, исключили и в ходе первого процесса, который завершился обвинительным приговором, но впоследствии отмененным. При первом разбирательстве гособвинение устроило, что эти доказательства не изучались, удивились защитники.
В понедельник суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому мотивы принятия такого решения пока не известны.
В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.
В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексея Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.