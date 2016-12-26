Верховный суд отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу банды "приморских партизан", которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В суд с протестом на оправдательный приговор в отношении пятерых "приморских партизан" обратилась прокуратура. Гособвинение настаивало на отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение.

Представители гособвинения указали, что в ходе процесса в Приморском краевом суде председательствующий судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия­, допросов обвиняемых и очных ставок с н­ими, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.

Также, по данным прокуратуры, некоторые присяжные скрыли с­ведения о судимостях ­своих родственников и­ информацию о привлечении потерпевшими по уголовным делам. Эти факты, на взгляд гособвинения, также могли отразиться на объективности решения коллегии.

В свою очередь адвокаты напомнили суду, что доказательства, о которых говорила прокуратура, исключили и в ходе первого процесса, который завершился обвинительным приговором, но впоследствии отмененным. При первом разбирательстве гособвинение устроило, что эти доказательства не изучались, удивились защитники.

Что касается состава коллегии присяжных, то, по мнению защиты, прокуратура сразу должна была отвести неугодных заседателей, а "не придерживать данный аргумент в качестве козыря при оправдательном приговоре".

В понедельник суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому мотивы принятия такого решения пока не известны.

В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексея Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.