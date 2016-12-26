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Верховный суд отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"

14:5326.12.2016
(обновлено: 16:04 26.12.2016)
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Оглашение приговора по делу приморских партизан в зале Приморского краевого суда во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу банды "приморских партизан", которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Подсудимые по делу приморских партизан. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Эксперты связали оправдание "приморских партизан" с недоработками следствия
В суд с протестом на оправдательный приговор в отношении пятерых "приморских партизан" обратилась прокуратура. Гособвинение настаивало на отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение.

Представители гособвинения указали, что в ходе процесса в Приморском краевом суде председательствующий судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия­, допросов обвиняемых и очных ставок с н­ими, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.

Также, по данным прокуратуры, некоторые присяжные скрыли с­ведения о судимостях ­своих родственников и­ информацию о привлечении потерпевшими по уголовным делам. Эти факты, на взгляд гособвинения, также могли отразиться на объективности решения коллегии.

В свою очередь адвокаты напомнили суду, что доказательства, о которых говорила прокуратура, исключили и в ходе первого процесса, который завершился обвинительным приговором, но впоследствии отмененным. При первом разбирательстве гособвинение устроило, что эти доказательства не изучались, удивились защитники.

Приморских партизан признали виновными в убийствах
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Юристы считают, что в деле "приморских партизан" остались нюансы
Что касается состава коллегии присяжных, то, по мнению защиты, прокуратура сразу должна была отвести неугодных заседателей, а "не придерживать данный аргумент в качестве козыря при оправдательном приговоре".

В понедельник суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому мотивы принятия такого решения пока не известны.

В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексея Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

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