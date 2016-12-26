Источник: несколько погибших в крушении Ту-154 были в спасательных жилетах

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. На нескольких пассажирах потерпевшего крушение Ту-154 были надеты спасательные жилеты, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб.

"Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации", — сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были обнаружены.

Позже Минобороны опровергло информацию о том, что на пассажирах были спасжилеты.