Источник: несколько погибших в крушении Ту-154 были в спасательных жилетах
14:5126.12.2016
(обновлено: 16:08 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. На нескольких пассажирах потерпевшего крушение Ту-154 были надеты спасательные жилеты, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб.
"Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации", — сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были обнаружены.
Позже Минобороны опровергло информацию о том, что на пассажирах были спасжилеты.
Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
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Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
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Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.