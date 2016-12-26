Минобороны опровергло информацию, что на пассажирах Ту-154 были спасжилеты

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минобороны опровергло информацию анонимных источников о том, что на погибших в катастрофе Ту-154 были надеты спасательные жилеты.

В ведомстве эту информацию назвали слухами и постыдными инсинуациями, заявив, что она не соответствует действительности.

Представители Минобороны подчеркнули, что с начала операции предоставляют полную и объективную информацию о ходе поисковой операции.

На месте трагедии работают 45 судов, пять вертолетов и беспилотники. В операции задействованы более 3,5 тысяч человек. По информации Минобороны, обнаружены 11 тел и 154 фрагмента. Их доставляют в Москву для генетической экспертизы.

Ранее источник, знакомый с ходом спасательной операции, заявил РИА Новости, что на нескольких погибших пассажирах потерпевшего крушение Ту-154, чьи тела обнаружены к настоящему моменту, были надеты спасательные жилеты.