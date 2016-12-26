Суд проверит арест вероятного бенефициара "НТ-Фармы" по делу "Роснано"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на арест предполагаемого бенефициара "НТ-Фармы" Рустама Атауллаханова, обвиняемого по делу о хищении 1 миллиарда рублей, выделенных корпорацией "Роснано" на строительство фармацевтического производства, сообщили РИА Новости в суде.

Защита настаивает на изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Атауллаханов подозревается, по словам следователя, в соучастии в организации хищения средств у "Роснано". По версии следствия, подозреваемый, будучи учредителем "НТ-Фармы" и имея полный контроль над фирмой, давал указания гендиректору своей компании Евгению Султанову перечислять деньги на счета подконтрольных фирм.

По словам адвоката подозреваемого, он не был и не является учредителем "НТ-Фармы". Сам Атауллаханов вину не признает, утверждая, что не является учредителем указанной компании. По словам его защитника, в материалах дела отсутствуют "какие-либо доказательства наличия факта хищения средств".

В рамках данного дела суд санкционировал домашний арест гендиректора "НТ-Фармы" Евгения Султанова. Также по подозрению в причастности к хищению 16 ноября был задержан мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников.