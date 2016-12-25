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Происшествия

Погибшие оператор и звукооператор НТВ в горячих точках всегда были вместе

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (451)
22:3625.12.2016
(обновлено: 22:40 25.12.2016)
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Мужчина возлагает цветы у ТЦ Останкино к фотографиям журналистов, погибших при крушении Ту-154
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Оператор НТВ Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов, погибшие при крушении Ту-154 в Черном море, "во всех горячих точках работали, как правило, вместе" и в командировку в Сирию они снова летели вместе, говорится на сайте телеканала.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. В числе прочих на борту находились девять представителей российских СМИ. Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили, что их сотрудники были на борту.

От Первого канала на борту находились корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. От телеканала "Звезда" — корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. От телеканала НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.

© RT
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"Олег Пестов работал во всех горячих точках — он был на чеченской войне, на Майдане на Украине, работал в Донецкой и Луганской народных республиках. Когда началась операция российских ВКС в Сирии, он сказал, что его долг — поехать туда. Но даже находясь на передовой, Олег всегда надевал пиджак. Говорил, что оператор обязан выглядеть достойно. А дома его всегда ждали жена и двое сыновей", — рассказали на НТВ.

"По трагическому стечению обстоятельств единственная фотография разбившегося самолета сделана именно Евгением Толстовым. Перед вылетом рейса, из которого уже никто не вернется", — говорится на сайте телеканала.

По данным канала, Евгений Толстов "никогда не переставал удивляться окружающему миру". "Он почти всегда, в любую командировку, брал с собой фотоаппарат, а потом радовал друзей фотографиями животных и природы. В его аккаунте в одной из соцсетей всегда можно было увидеть фотографии его любимой Оленьки. Только так он называл свою жену", — говорится в сообщении.

Толстов был среди тех журналистов, "кто сопровождал самый первый гуманитарный конвой в Донецкую и Луганскую народные республики". "А потом были новые командировки в горячие точки", — вспоминают на НТВ.

Цветы, возложенные у телевизионного центра Останкино к фотографиям журналистов, погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Максим Блинов
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Люди несут цветы к "Останкино" в память о журналистах, разбившихся в Ту-154
"Самое первое испытание в горячей точке у Михаила Лужецкого было в Славянске. В этот город, ставший символом мужества и сопротивления небольшой группы ополченцев, он попал в самый разгар боев. Тогда журналисты все вместе прятались в подвалах единственной уцелевшей гостиницы. Но едва обстрелы прекращались, поднимались наверх, чтобы зафиксировать новые жертвы среди мирного населения. Михаил каждый раз переживал, что за него будет волноваться мама. А едва вернувшись из командировки, снова просился в Донецк", — рассказали на телеканале.

Все новости о ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Крушение самолета Ту-154 в Сочи
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