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Происшествия

Летевшая на Ту-154 Лилия Пырьева могла стать звездой, считает педагог

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (451)
22:2625.12.2016
(обновлено: 23:30 25.12.2016)
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Лилия Пырьева. Архивное фото
© фото со страницы Лилии Пырьевой "ВКонтакте"

ВОРОНЕЖ, 25 дек — РИА Новости. Выпускница Воронежского хореографического училища Лилия Пырьева, летевшая в составе ансамбля песни и пляски имени Александрова на потерпевшем катастрофу самолете Ту-154, могла стать звездой, сообщила РИА Новости художественный руководитель училища, народная артистка РФ, Татьяна Фролова.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда". Среди находившихся на борту самолета артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова была выпускница Воронежского хореографического училища Лилия Пырьева.

© МЧС РФ
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"В июне Лиле вручали диплом нашей школы. Она лучшая была из класса, предложений у нее было очень много, когда она выпускалась. Лиля выбрала этот ансамбль, потому что работать там было ее мечтой", — сказала собеседница агентства.

По словам Фроловой, Лиля осталась в памяти светлым, добрым и улыбчивым человеком.

"Ее улыбка сегодня целый день перед глазами. Хороший друг была, хорошая девочка, которая… Мы думали, что будем следить за ее творчеством. Никак не думали, что сегодня целый день будем рассказывать такие вещи… Наоборот, думали, что будет звездой", — сказала Фролова.

Лилии Пырьевой было всего 19 лет.

Все новости о ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

© Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи
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Происшествия
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