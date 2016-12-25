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Происшествия

Версия теракта на борту Ту-154 не является основной, сообщил источник

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (451)
21:5625.12.2016
(обновлено: 22:00 25.12.2016)
197032498
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 в районе Сочи не рассматривается, как основная. Об этом сообщил источник в спецслужбах.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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По его словам, "самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись". "Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", — пояснил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану. "На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки", — сообщил источник. "Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", — добавил он.

© RT
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Таким образом, заключил представитель спецслужб, "на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную", — подчеркнул он.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

© Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи
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Происшествия
Обсуждение
14 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Ergakov Vladimir
    Изначально я тоже напрочь отрицал версию теракта. Хотя, согасно теории вероятности, возможность его всё равно мною допускалась...
    Сейчас у меня возникает всё больше вопросов в подтверждение этой версии - а ответов, понятное дело, на них нет.
    Но вот о чём я подумал. Допустим, у следственной группы тоже имеются определённые основания так считать.
    Что лучше сейчас?
    Во всеуслышанье раструбить во всех СМИ, что да, среди прочих, рассматривается и версия теракта - и, тем самым, данным официальным (!) заявлением мобилизовать организаторов этого преступления на сокрытие улик?
    Или - не афишируя особо свою кропотливую работу, просто делать своё дело по раскрытию этого преступления, не предоставляя никакой промежуточной информации (даже намёком)?
    Ибо ставка велика - неотвратимость наказания за преступления против России и её граждан.
    00:36
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Виктор Пашкин
    Наличие воды в топливных баках вполне могло всё объяснить, но обломки упали в воду и теперь эту версию фактически невозможно не подтвердить, ни опровергнуть. Причём это может быть связано с обыкновенным российским разгильдяйством, а не тщательно спланированным терактом. "Палёный, левый керосин - и авиакатастрофа становится неизбежной для любого самолёта!"
    23:25
    25.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Ильхам Сахабиев
    Хохлы сбили, а что, раньше сбили и ничего.
    22:52
    25.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Андрей Миронов
    Прямых свидетельств нет, но... Самолёт летел над открытой местностью в условиях хорошей видимости. Прошло 20 минут с момента взлёта, то есть лайнер набрал приличную высоту. Что могло произойти с самолётом, если даже пилоты в герметичной кабине падая с огромной высоты не успели подать сигнал тревоги?
    22:54
    25.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • VK VS
    Почему нет записи радиопереговоров с летным составом? Почему самолет резко пропал с радаров?
    23:11
    25.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Виктор Пашкин
    Наличие воды в топливных баках вполне могло всё объяснить, но обломки упали в воду и теперь эту версию фактически невозможно не подтвердить, ни опровергнуть. Причём это может быть связано с обыкновенным российским разгильдяйством, а не тщательно спланированным терактом. "Палёный, левый керосин - и авиакатастрофа становится неизбежной для любого самолёта!"
    23:25
    25.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • kulieff2010
    Почему молчат о качестве дозаправки?
    00:04
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Ergakov Vladimir
    Изначально я тоже напрочь отрицал версию теракта. Хотя, согасно теории вероятности, возможность его всё равно мною допускалась...
    Сейчас у меня возникает всё больше вопросов в подтверждение этой версии - а ответов, понятное дело, на них нет.
    Но вот о чём я подумал. Допустим, у следственной группы тоже имеются определённые основания так считать.
    Что лучше сейчас?
    Во всеуслышанье раструбить во всех СМИ, что да, среди прочих, рассматривается и версия теракта - и, тем самым, данным официальным (!) заявлением мобилизовать организаторов этого преступления на сокрытие улик?
    Или - не афишируя особо свою кропотливую работу, просто делать своё дело по раскрытию этого преступления, не предоставляя никакой промежуточной информации (даже намёком)?
    Ибо ставка велика - неотвратимость наказания за преступления против России и её граждан.
    00:36
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Владимир Евтюхов
    Раз разрушение мгновенное, что "а" не успели по связи сказать - 100 % теракт, к гадалке не ходи...Народ за погоны цепляется, вот и не хотят очевидное вслух произносить. Чудес не бывает. А министр транспорта - течение сильное, что за день разнесло обломки... Ага, блин, Гольфстрим...
    04:55
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • chaykaln
    А почему нет? Очень уж похоже на египетскую трагедию в прошлом году. Кое-кто обещал тела в мешках, а здесь столько совпадений: в Сирию, военные, Северный Кавказ...
    05:27
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • teleslon
    Самолет был минобороны. Летел на войну. Вполне могли захватить на борт некое вооружение, которое сдетанировало. То есть, опять-таки, российское разгильдяйство.
    05:50
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • teleslon
    Самолет был минобороны. Летел на войну. Вполне могли захватить на борт некое вооружение, которое сдетанировало. То есть, опять-таки, российское разгильдяйство.
    05:54
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • bahtyozin
    Даже если и небыло заряда на борту то от применения ПЗРК этот борт небыл защищен. На это косвенно указывает:
    1) Большой разброс обломков.
    2)Экипаж не успел доложить о неисправностях,значит все произошло мгновенно.
    3) Небольшая высота и скорость,для Иглы или Стингера легкая мишень. 4) Близость абхазкой границы. Вполне могли стрельнуть с катера не пересекая границу и уйти пока не начался шум.
    5) Наличие на борту нескольких офицеров в чине полковника летящих не в составе подразделения а отдельной группой. Вероятно из органов,а в Дамаске содержатся западные советники и очегь многие не хотели-бы встречи этих советников с русской контрразведкой.
    6) На черных ящиках нет радиомаяков как нас уверяют. А может их просто не хотят найти и обнародовать неудобную правду?
    06:29
    26.12.2016
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  • Harry Potter
    JASSM Extended Range – ракета земля-воздух. Польша подписала контракт на закупку этих ракет у США неделю назад. Случившаяся трагедия - проверка боеспособности этой ракеты. Более подробно, кому интересно можете набрать в поисковике "Кто прячется за мирового шерифа".
    07:24
    26.12.2016
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  • avdemshin в ответ пользователю Виктор Пашкин(показатьскрыть)
    Виктор Пашкин, очень вероятно, учитывая качество топлива на автозаправках и жадность производителей / продавцов. Результаты расследования будут зависеть от персоналий-производителей/продавцов/покупателей топлива.
    08:59
    26.12.2016
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  • Виктор Пашкин в ответ пользователю bahtyozin(показатьскрыть)
    bahtyozin, Если самолёт уже оторвался от земли (2 минуты реального полёта), то скорость самолёта никак не могла быть меньше 350 км/час. А на этой скорости войти в воду, всё равно, что впечататься в асфальт. Поэтому от крупного летательного объекта остаются при этом только обломки, причём достаточно мелкие, которые разносятся по большой площади.При этом взрыв топливных баков неизбежен, а самолёт был как раз и дозаправлен с верхом, только неизвестно чем.
    10:37
    26.12.2016
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  • fenix.elena.53
    На незапланированную дозаправку ушло немало времени, - где бы на момент катастрофы находился самолёт, если бы не было дозаправки?
    13:44
    26.12.2016
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  • ru6fp
    Птица в двигателе, вода в топливе, несинхронность закрылков, потеря скорости и сваливание в штопор... При любой из этих причин имеется вполне достаточно времени для выхода на связь, поскольку за заявленное время самолёт мог успеть набрать от 1000 до 1500 метров. Однако выхода на связь не было. А это возможно в первую очередь при взрыве на борту. Отсюда и большой разброс, и стойка шасси в 1,5 км от берега, и отсутствие связи (обрыв антенного кабеля), и вспышка в кадре камеры видеорегистратора. Даже если какого-то из названных факторов на самом деле не было, остальные-то остаются. Отсюда и напрашивающийся вывод...
    15:21
    26.12.2016
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  • fenix.elena.53
    Думаю, самолёт был бы где-то в районе наших горных республик, где была намечена плановая дозаправка (на них бы и свалили...) или вообще - Турции... Кому-то хотелось бы напакостить в отношениях с ними? Нет? Рада, что хоть в аэропорту начального вылета всё хорошо.
    16:06
    26.12.2016
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  • Виктор Пашкин в ответ пользователю fenix.elena.53(показатьскрыть)
    fenix.elena.53, Если не дозаправить, то в море недалеко от Сирии.
    18:51
    26.12.2016
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  • fenix.elena.53
    Имелось в виду, - без ВНЕПЛАНОВОЙ дозаправки! Плановая была назначена в Моздоке (надеюсь, не планировалось, что топливо закончится где-то над морем?) И вопрос касается именно смены первоначального плана.
    22:35
    26.12.2016
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