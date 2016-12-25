В Минтрансе объяснили большой разброс обломков разбившегося Ту-154

СОЧИ, 25 дек РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Большой разброс обломков самолета Ту-154, разбившегося в акватории Сочи, связан с сильным течением, сообщил глава Минтранса Максим Соколов.

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Отвечая на вопрос журналистов о причинах большого расстояния между найденными обломками, Соколов пояснил: "течение большое".

В память о погибших Соколов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возложили цветы у часовни имени Архангела Михаила в аэропорту Сочи, сообщает корреспондент РИА Новости. В церемонии также приняли участие представители правоохранительных органов.

Ту-154 исчез с радаров 5.40 мск в воскресенье. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. В Минобороны уточнили, что фрагменты корпуса лайнера были обнаружены в полутора километрах от побережья, обломки находятся на глубине 50-70 метров.

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На борту самолета находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военных, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять сотрудников СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также два федеральных чиновника.

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