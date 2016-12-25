МВД назвало имена полицейских, погибших при перестрелке в Дагестане

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Полицейские Вели Курбанов и Изафедин Сардаров погибли в результате перестрелки в Дагестане, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее представитель республиканского МВД сообщил РИА Новости, что двое полицейских, получивших ранения при обстреле на трассе Махачкала-Каспийск, скончались – один на месте, второй в больнице.

"Сегодня в городе Махачкале… при исполнении служебных обязанностей погибли сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Вели Курбанов и Изафедин Сардаров", — сказала Волк.

По её словам, около половины второго ночи на 1-м километре автодороги "Махачкала-Каспийск" трое неизвестных произвели выстрелы в полицейских из огнестрельного оружия неустановленного образца при попытке их проверки. В результате нападения двое полицейских получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Еще один сотрудник госпитализирован с огнестрельными ранениями.

По данным МВД, Курбанову было 30 лет, он проходил службу в органах внутренних дел с 2015 года. Его напарник 45-летний Сардаров начал службу в 1998 году.

"Оба полицейских зарекомендовали себя только с положительной стороны. Друзья и коллеги по работе отзываются о них как о грамотных и трудолюбивых сотрудниках, всегда готовых прийти на помощь. У погибших остались жены и дети", — добавила Волк.

По её словам, для розыска подозреваемых задействован весь личный состав МВД по республике Дагестан.