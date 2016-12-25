Эксперт считает конструктивный недостаток самолета причиной крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ в акватории Черного моря может быть связано с конструктивным недостатком воздушного судна, заявил в эфире радио Sputnik гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка.

"Судя по всему, самолет был исправным, обслуживался нормально. Скорее всего, происшествие связано с некоторым конструктивным недостатком данного самолета… У самолета есть один режим предостережения угла атаки — примерно 16-17 градусов, он как бы запирается в этом режиме и выйти из него уже не может", — рассказал эксперт.

Дальше, продолжил Прядка, происходит падение самолета, при котором он разрушается. "Связано это с тем, что самолет сразу после взлета не может энергично набирать высоту, а должен сделать горизонтальную "площадку" для того, чтобы набрать безопасную скорость. На этом этапе ему не рекомендуется совершать никакие маневры", — подчеркнул он.

По его словам, пилоты могли забыть или не знать об этом недостатке. "Летчики могли допустить небольшую потерю скорости и превышение угла набора высоты, либо они вообще не сделали "площадку" для разгона, а продолжали себя вести так же, как и на современных самолетах", — сказал Прядка.

Если летчики сразу после взлета, отметил эксперт, не сделали "площадку", а продолжали набирать высоту и совершили разворот, то как раз в этот момент "могли наступить печальные последствия — срыв с крыла и штопорное поведение самолета".

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По данным военного ведомства, на борту воздушного корабля находились восемь членов экипажа и 84 пассажира: восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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