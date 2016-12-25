Сенатор: рухнувший Ту-154 летал 33 года, но это не говорит о неисправности

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Тридцатитрехлетний срок эксплуатации Ту-154, который потерпел крушение в районе Сочи, не означает, что самолёт был технически неисправен, это не критический срок, отмечают в профильном комитете Совета Федерации.

"Да, 33 года эксплуатации — это большой срок, но не критический. Такой возраст не даёт таких критических вещей, как усталость металла", — заявил РИА Новости зампред комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников.

Сенатор отметил, что в авиации — как гражданской, так и военной — существует система постоянных регламентных осмотров, которые призваны исключить эксплуатацию воздушного суда с характеристиками, изменёнными из-за превышения максимального срока эксплуатации самолёта.

"Так что это не тот случай. Конкретные технические неисправности этого конкретного судна, не связанные с его возрастом, это уже другое дело", — сказал Калашников.

В 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи.

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