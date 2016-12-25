Шойгу доложил Путину об операции на месте крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе поисково-спасательных мероприятий на месте крушения самолета Ту-154, сообщили в военном ведомстве.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ходе поисково-спасательных мероприятий", — сказали в Минобороны России.

В 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. На борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять представителей российских СМИ.

О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>