В Дагестане ликвидировали главаря "шамильской" банды

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил ликвидацию двух боевиков в Дагестане, среди них главарь "шамильской" банды, на счету которой многочисленные преступления, сообщает НАК.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана информировал, что силовики ликвидировали двух боевиков в селении Телетль Шамильского района Дагестан.

"Один из них — Ибрагим Амиров, главарь т.н. шамильской банды. По имеющимся в органах безопасности данным, на счету этой банды многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства в 2013 и 2015 годах глав муниципального образования села Телетль, сотрудников правоохранительных органов, имама центральной мечети, художественного руководителя дома культуры", — говорится в сообщении НАК.

По данным комитета, на счету этой банды такие преступления, как подрыв базовой станции сотовой связи, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей для финансирования бандподполья.

Отмечается, что преступники открыли огонь по бойцам спецназа и попытались скрыться. На месте боестолкновения обнаружено два автомата, пистолет, граната, готовое к применению снайперская винтовка и боеприпасы. Жертв среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет.