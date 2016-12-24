В Ленобласти фура протаранила автобус, погибли два человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Два человека погибли в субботу утром на остановке общественного транспорта во Всеволожском районе Ленинградской области из-за столкновения фуры с автобусом, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

ДТП произошло в 7.00 мск в субботу на 31-м километре автодороги Парголово — Огоньки.

"По предварительной информации, водитель фуры несвоевременно заметил подходивший к остановке попутный автобус "ПАЗ" и вследствие обледенения дорожного полотна допустил столкновение. От полученного удара автобус выехал на остановку и совершил наезд на пешеходов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что двое пешеходов получили травмы, несовместимые с жизнью, ранены и два пассажира автобуса.

По факту аварии проводится проверка.