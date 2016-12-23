В Хасавюрте ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по полицейскому

МАХАЧКАЛА, 23 дек — РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу по полицейскому, ликвидирован в дагестанском Хасавюрте, сообщил РИА Новости представитель республиканского МВД.

Вооруженный инцидент произошел примерно 14.30 мск в Хасавюрте на улице Кирова.

"Сотрудник полиции увидел подозрительное лицо и попросил предъявить документы, на законное требование мужчина открыл стрельбу. Ответным огнем он был ликвидирован. Его личность устанавливается", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работает оперативно-следственная группа. С места происшествия изъяты граната и пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.