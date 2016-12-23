В Кирове начнут допрос свидетелей обвинения по делу "Кировлеса" в январе

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ленинский суд Кирова в январе начнет допрос свидетелей обвинения по делу "Кировлеса", фигурантом по которому проходит оппозиционер Алексей Навальный, сообщили РИА Новости в суде.

"Сегодня прокуратура завершила исследование письменных доказательств по делу, на заседаниях 18 и 19 января планируется начать допрос свидетелей", — сказал собеседник агентства.

Всего прокуратура заявила 41 свидетеля. На первом процессе, в частности, показания давал экс-губернатор Кировской области Никита Белых, который теперь сам является обвиняемым в получении взятки.

В пятницу на пресс-конференции защита бывшего губернатора опровергла слухи об изменении Белых своих показаний в обмен на освобождение из СИЗО.

В 2013 году Навальный и экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров были приговорены к 5 и 4 годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Ранее по этому же делу был осужден бывший гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев. Позднее Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который счел, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.