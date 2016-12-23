Белых не предлагали дать показания против Навального, заявил адвокат

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экс-губернатору Кировской области Никите Белых не поступали предложения дать показания против Алексея Навального по "делу Кировлеса" в обмен на освобождение из СИЗО, заявил журналистам его адвокат Андрей Грохотов.

"Это абсолютно не соответствует действительности", — отметил он.

Защитник напомнил, что Белых является свидетелем по делу и давал показания в рамках первого процесса.

"Он уже давал правдивые показания и его показания ни в одну сторону меняться не будут", — сказал Грохотов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом сообщения ряда СМИ о том, что сотрудники администрации президента якобы склоняют экс-губернатора Кировской области Никиту Белых дать показания в суде против Алексея Навального по делу "Кировлеса", в обмен обещая отпустить его под домашний арест.

В отношении Белых возбуждено уголовное дело о получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Президент РФ Владимир Путин 28 июля снял Белых с поста губернатора в связи с утратой доверия.

В 2013 году Навальный и экс-глава "Вятской лесной компании" Офицеров были приговорены к 5 и 4 годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Ранее по этому же делу был осуждён бывший гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев. Позднее Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который счел, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

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