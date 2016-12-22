Варвара Караулова не сможет просить об УДО

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Бывшая студентка МГУ, осужденная к 4,5 годам колонии за попытку сбежать в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ, не сможет просить об условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Новиков.

В четверг Московский окружной военный суд назначил Карауловой, пытавшейся сбежать в запрещенную в РФ группировку "Исламское государство", 4,5 года колонии общего режима. Прокурор просил приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей, а адвокаты настаивали на оправдании.

"Если останется эта статья, то по ней вообще нет возможности просить об УДО", — сказал Новиков.

В любом случае, защита уже обжаловала приговор и будет ждать решения апелляционной инстанции.

"Этот приговор мы рассматриваем не как точку, а как запятую", — добавил адвокат.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

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