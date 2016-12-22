Депутат прокомментировал приговор Варваре Карауловой

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой) оправдан, потому что он показывает, что государство будет жестко бороться с преступлениями террористического уклона без каких-либо поблажек, считает первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

В четверг Московский окружной военный суд назначил Карауловой, пытавшейся сбежать в запрещенную в РФ группировку "Исламское государство", 4,5 года колонии общего режима.

"Я думаю, что это решение адекватное, честно говоря, потому что степень общественной опасности такого деяния очень велика. Такие невинные, казалось бы, поступки глупой девочки могут привести к террористическим актам внутри страны. Я поддерживаю такой приговор", — заявил Емельянов РИА Новости.

По его мнению, любые жесткие меры к преступникам такого рода оправданы, потому что "с терроризмом заигрывать нельзя", а данное решение будет носить предупреждающий характер.

"Любая правовая норма, любое правовое решение имеет, в том числе, превентивное значение. Если государство показывает, что оно будет жестко бороться с подобного рода преступлениями и никому поблажек на возраст, пол, бессознательность не будет, то таких прецедентов больше не будет", — заключил парламентарий.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

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