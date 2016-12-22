Депутат прокомментировал приговор Варваре Карауловой

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой) оправдан, потому что он показывает, что государство будет жестко бороться с преступлениями террористического уклона без каких-либо поблажек, считает первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
"Я думаю, что это решение адекватное, честно говоря, потому что степень общественной опасности такого деяния очень велика. Такие невинные, казалось бы, поступки глупой девочки могут привести к террористическим актам внутри страны. Я поддерживаю такой приговор", — заявил Емельянов РИА Новости.
По его мнению, любые жесткие меры к преступникам такого рода оправданы, потому что "с терроризмом заигрывать нельзя", а данное решение будет носить предупреждающий характер.
"Любая правовая норма, любое правовое решение имеет, в том числе, превентивное значение. Если государство показывает, что оно будет жестко бороться с подобного рода преступлениями и никому поблажек на возраст, пол, бессознательность не будет, то таких прецедентов больше не будет", — заключил парламентарий.
Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.