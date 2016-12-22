В переходе у станции метро "Коломенская" прогремел взрыв

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Взрыв произошел в четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская". Шесть человек получили ранения, сообщает Следственный комитет России.

"По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", — сказал источник в правоохранительных органах.

После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.

В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.

Администрация московского метрополитена сообщила, что южный вестибюль "Коломенской", который закрыли после взрыва, снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме.

Начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов заявил об отстранении компании, которая проводила работы в переходе.

Взрыв произошел примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской. Раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма.