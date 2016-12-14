Защита Навального заявила, что суд отменил взыскание по делу Кировлеса

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Адвокат главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что Мосгорсуд в среду отменил решение суда о взыскании с Навального 16 миллионов рублей по делу Кировлеса.

"Сегодня Мосгорсуд отменил постановление Никулинского суда Москвы о взыскании с Навального 16 миллионов рублей в рамках дела Кировлеса", — сказал РИА Новости защитник.

Кобзев уточнил, что исковое заявление будет оставлено без рассмотрения до приговора Ленинского суда Кирова, который повторно рассматривает уголовное дело в отношении Навального.

Комментарием суда РИА Новости пока не располагает.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества Кировлеса. Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова.