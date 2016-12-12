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Прокурор считает Навального виновным в хищении средств "Кировлеса"

Сюжет:
Суд по делу "Кировлеса" (238)
14:0912.12.2016
(обновлено: 23:43 01.02.2017)
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Алексей Навальный, обвиняемый по делу о хищениях в компании Кировлес, в зале заседаний Ленинского суда Кирова. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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КИРОВ, 12 дек — РИА Новости. Прокурор считает Алексея Навального виновным в организации хищения средств госпредприятия "Кировлес", передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Кирова.

В понедельник Ленинский суд Кирова продолжил повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального и бывшего главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова.

"Навальный организовал хищение средств Кировлеса. Офицеров оказал содействие хищению путем растраты бюджетных средств. Губернатор Кирова Никита Белых на совещании представил своего советника на общественных началах Алексея Навального. Примерно в январе 2009 года у Навального, имеющего полномочия советника губернатора, возник умысел хищения принадлежащих "Кировлесу" средств", — сказал прокурор.

Вячеслав Опалев, осужденный в особом порядке, по словам прокурора, распоряжением губернатора был назначен главой указанного предприятия. "Он согласился с предложением Навального, тем самым вступил в преступный сговор по хищению средств", — отметил прокурор.

Оппозиционный политик Алексей Навальный во время рассмотрения апелляционных жалоб по делу Кировлеса в Кировском областном суде. Архив
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Обвинение считает, что Опалев, используя свои служебные полномочия, заключил с "Вятской лесной компанией" договора на поставку лесопродукции по значительно заниженной цене без учета экономической обоснованности. Таким образом, утверждает обвинение, Навальный организовал и руководил хищением более 10 тысяч кубических метров лесопродукции на общую сумму 16 миллионов рублей.

В свою очередь Навальный продолжил отрицать вину. Он утверждает, что не получил от "Вятской лесной компании" "ни одной копейки" и называет дело "полной липой".

В прошлый понедельник Навальный и его защита просили суд прекратить производство по делу, либо вернуть его в прокуратуру, а после отказа заявили отвод судье Алексею Втюрину. Судья для решения по заявленному отводу ушел в совещательную комнату до следующего дня, в связи с чем Навальный заявил, что покинет Киров, объяснив это занятостью своих адвокатов в столичных судах. Отвод был отклонен.

В итоге суд не стал возвращать дело в прокуратуру по ходатайству защиты, по мнению которой обвинительное заключение в отношении Навального и Офицерова составлено с нарушениями и содержит противоречия, а из-за неявки обвиняемого перенес заседание на 12 декабря.

Верховный суд РФ ранее отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который счел, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

В 2013 году Навальный и экс-глава "Вятской лесной компании" Офицеров были приговорены к пяти и четырем годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Ранее по этому же делу был осужден бывший гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев.

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