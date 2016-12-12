Суд отклонил заявленный Навальным отвод прокурору по делу "Кировлеса"

КИРОВ, 12 дек — РИА Новости. Ленинский суд Кирова отклонил заявленный защитой главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального отвод прокурорам по делу "Кировлеса", повторно представляющим гособвинение по уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сторону обвинения представляют два прокурора — Сергей Богданов и Евгений Черемисинов.

"Основания для отвода прокурорам отсутствуют", — сказал судья Алексей Втюрин.

В понедельник Ленинский суд Кирова продолжил повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального и бывшего главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова.

В прошлый понедельник Навальный и его защита просили суд прекратить производство по делу, либо вернуть его в прокуратуру, а после отказа заявили отвод судье Алексею Втюрину. Судья для решения по заявленному отводу ушел в совещательную комнату до следующего дня, в связи с чем Навальный заявил, что покинет Киров, объяснив это занятостью своих адвокатов в столичных судах. Отвод был отклонен.

В итоге суд не стал возвращать дело в прокуратуру по ходатайству защиты, по мнению которой обвинительное заключение в отношении Навального и Офицерова составлено с нарушениями и содержит противоречия, а из-за неявки обвиняемого перенес заседание на 12 декабря.

Верховный суд РФ ранее отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который счел, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

В 2013 году Навальный и экс-глава "Вятской лесной компании" Офицеров были приговорены к пяти и четырем годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Ранее по этому же делу был осужден бывший гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев.

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