Защита Навального в суде по делу "Кировлеса" заявила отвод прокурорам

КИРОВ, 12 дек — РИА Новости. Защита главы "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в суде по делу "Кировлеса" заявила отвод прокурорам, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Кирова.

"В ходе нового рассмотрения уголовного дела принимают участие те же прокуроры, что и при рассмотрении уголовного дела в 2013 году. Европейский суд нашел фундаментальные нарушения при рассмотрении дела в первый раз", — сказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

В понедельник Ленинский суд Кирова продолжил повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Навального и бывшего главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова.

В прошлый понедельник Навальный и его защита просили суд прекратить производство по делу, либо вернуть его в прокуратуру, а после отказа заявили отвод судье Алексею Втюрину. Судья для решения по заявленному отводу ушел в совещательную комнату до следующего дня, в связи с чем Навальный заявил, что покинет Киров, объяснив это занятостью своих адвокатов в столичных судах. Отвод был отклонен.

В итоге суд не стал возвращать дело в прокуратуру по ходатайству защиты, по мнению которой обвинительное заключение в отношении Навального и Офицерова составлено с нарушениями и содержит противоречия, а из-за неявки обвиняемого перенес заседание на 12 декабря.

Верховный суд РФ ранее отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который счел, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

В 2013 году Навальный и экс-глава "Вятской лесной компании" Офицеров были приговорены к пяти и четырем годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Ранее по этому же делу был осужден бывший гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев.

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