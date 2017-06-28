Экспедиция РГО «Гогланд»
Водолазы обследовали фрегат Олег и нашли два затонувших корабля XIX века
© ЦПИ РГО
12:2328.06.2017
(обновлено: 12:27 28.06.2017)
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Водолазы обследовали фрегат "Олег" и нашли два затонувших корабля XIX века

Специалисты Центра подводных исследований РГО (ЦПИ РГО) обследовали акваторию острова Гогланд радиусом 500 квадратных метров. В ходе ежегодной комплексной экспедиции РГО "Гогланд" за 23 дня было выполнено погружение на фрегат "Олег" и обнаружено два затонувших корабля XIX века.

Самым главным объектом, на котором проводились работы в этом году, стал знаковый для команды центра парусно-винтовой фрегат "Олег", затонувший в 1869 году. Последние погружения специалистов на океанский рейдер прошли в 2013 году. Команде ЦПИ РГО необходимо было понять, какие изменения претерпел корабль за последние четыре года. По предварительным результатам осмотра, негативных изменений не обнаружено.

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Погружение команды ЦПИ РГО в акватории острова Гогланд

*Видео предоставлено ЦПИ РГО.

Водолазы обследовали судовую церковь, сейчас разрабатывается методика подъема религиозных артефактов, которые сохранились в ней. Команда ЦПИ РГО дошла до офицерского салона. Есть планы вернуться на этот объект в будущих экспедициях.

Остров Гогланд в Финском заливе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Внешние острова Финского залива
С помощью гидроакустического оборудования вблизи острова Гогланд также обнаружены двухмачтовый барк XIX века (полностью развален, остались только стенки и верхняя палуба) и парусное транспортное судно XIX века (предположительно европейская яхта). Объекты лежат на глубине 60 и больше метров, видимость составляет меньше метра, поэтому идентифицировать суда визуально не представляется возможным.

ЦПИ РГО разработает методики подводно-технических работ для подъема образцов посуды с транспортного корабля ХIХ века.

Капризная балтийская погода не позволила специалистам полностью обследовать запланированную территорию — больше 60% времени море штормило. Однако в будущем водолазы планируют продолжить работу по поиску, идентификации и сохранению объектов исторического наследия, а также по созданию реестра памятников, находящихся вокруг острова Гогланд.

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