В Армении в акции "Георгиевская ленточка" участвовали российские военные

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Военно-патриотическая акция "Георгиевская ленточка" прошла в Армении с участием военнослужащих базы Южного военного округа (ЮВО), сообщила в понедельник пресс-служба округа.

© Фото : Высший институт иностранных языков при университете Тишрин В университете Латакии раздали георгиевские ленточки

Впервые акция "Георгиевская ленточка" была проведена на российской базе в Армении в 2015 году.

"В ходе подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в городах Гюмри и Ереван прошла военно-патриотическая акция "Георгиевская ленточка". В акции приняли участие военнослужащие российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в рамках акции была проведена работа с ветеранами и членами семей погибших советских воинов по сбору фронтовых историй, писем, которые займут достойное место в музее воинской части в Гюмри, где будет открыта выставка "Наша Победа".

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня. Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.