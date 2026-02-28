Пенсионный коэффициент (ИПК) в 2026: что это такое, сколько нужно баллов

МОСКВА — РИА Новости. Узнайте, сколько пенсионных баллов нужно для выхода на пенсию в 2026 году, как рассчитать пенсионный коэффициент (ИПК), проверить накопленные баллы и увеличить размер выплат. Примеры расчетов, учет стажа и социальных периодов — в материале РИА Новости.

Что такое пенсионный коэффициент и как он влияет на пенсию

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который иногда также называют пенсионными баллами, — это баллы, которые начисляются каждому человеку за официальную работу в течение года. Также их получают в социально значимые периоды, такие как служба в армии, декретный отпуск, уход за детьми или пожилыми людьми. Количество ежегодно получаемых баллов будет зависеть от размера вашей официальной зарплаты, однако максимум за этот период можно получить 10 баллов.

ИПК простыми словами и его роль при назначении страховой пенсии

От количества накопленных за время официальной работы баллов будет в дальнейшем зависеть размер начисляемой страховой пенсии. Существует прямая зависимость: чем больше баллов будет на вашем счету, тем больше будет сумма пенсии. Стоимость такого балла устанавливается государством ежегодно и постоянно растет.

Условия выхода на пенсию по старости в 2026 году

Для получения страховой пенсии (ее также называют пенсией по старости) в 2026 году необходимо накопить определенный пенсионный коэффициент и отработать минимальное количество лет.

Пенсионный возраст, стаж и минимальное количество пенсионных баллов

В 2026 году для выхода на пенсию нужно соблюсти три условия: достижение пенсионного возраста, накопление страхового стажа и минимального ИПК.

Для женщин установлен пенсионный возраст 59 лет (таким образом, в этом году на пенсию могут выйти женщины 1967 года рождения), для мужчин — 64 года (1962 год рождения). Минимальный страховой стаж на официальной работе (или социально значимой деятельности) должен быть не менее 15 лет. При этом требуется накопить 30 или больше пенсионных баллов.

Что делать, если пенсионных баллов не хватает

Если к достижению пенсионного возраста у гражданина страны не хватает пенсионных баллов или недостаточно стажа, он может получить отказ в страховой пенсии. В таком случае существует несколько путей решения.

Недостающие баллы можно получить, если продолжать трудовую деятельность официально. Также допустимо оформить самозанятость и уплачивать добровольные страховые взносы. Кроме того, недостающие баллы можно докупить: 1 год стажа и чуть менее одного пенсионного балла обеспечивает минимальный взнос. В 2025 году он составлял 59 241,6 рубля. Однако важно помнить, что таким образом разрешается докупить не более половины от общего числа пенсионных баллов.

Если необходимые ИПК и страховой стаж не будут набраны к достижению возраста получения социальной пенсии (65 и 70 лет для женщин и мужчин соответственно), то таким гражданам будет назначена социальная пенсия. Ее размер зависит от установленного прожиточного минимума и регулярно индексируется.

Как начисляются пенсионные баллы

Пенсионные баллы начисляются за официальную работу с “белой” зарплатой (при этом работодатель должен отчислять страховые взносы в Социальный фонд), а также за некоторые социально значимые периоды. Разбираемся, как начисляются пенсионные баллы.

Начисление ИПК за работу, зарплату и страховые взносы

Основным источником накопления ИПК является официальное трудоустройство с “белой” заработной платой и отчислениями работодателя в Социальный фонд. Их количество будет зависеть от размера дохода: при минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 22 440 рублей вы получите 0,98 балла, а максимальные 10 баллов можно получить при официальном доходе от 230 тысяч рублей в месяц.

Начисление баллов за нестраховые периоды

За некоторые социальные периоды без официальной работы также можно получить пенсионные баллы. Их количество будет зависеть от вида вашей деятельности.

В частности, ИПК начисляется за период ухода за ребенком до 1,5 лет. За первого ребенка в год можно получить 1,8 пенсионного балла, за второго — 3,6, а за третьего или четвертого — 5,4 балла. Проходящие срочную службу в армии по призыву получат за этот год 1,8 балла. Такое же количество будет начислено за уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет.

Стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата

Для расчета суммы будущей пенсии по старости необходимо знать стоимость пенсионного балла в год вашего выхода на пенсию, а также установленный размер фиксированной выплаты.

Сколько стоит один пенсионный балл и от чего зависит фиксированная выплата

Стоимость каждого пенсионного балла меняется ежегодно. Она индексируется в январе и связана, как правило, от фактической инфляции за предыдущий год и доходами Социального фонда. В 2026 году она возрастает на 7,6% и составляет 156,76 рубля.

К стоимости пенсионных баллов при расчете суммы пенсии также добавляется фиксированная выплата, она же базовая часть пенсии. Она тоже индексируется ежегодно в январе. В 2026 году ее размер составляет 9584,69 рубля. В некоторых случаях, например, возраст свыше 80 лет или наличие инвалидности, она может быть увеличена.

Как рассчитывается страховая пенсия по старости

Рассчитать сумму будущей пенсии можно по простой формуле. Сделать это не составит труда, если знать все составляющие.

Формула расчета и примеры для разных ситуаций

Формула расчета пенсии выглядит следующим образом:

Размер страховой пенсии = фиксированная выплата + (число ИПК × стоимость ИПК)

При расчете пенсии учитываются изменения обеих величин. В случае, если пенсия оформляется на несколько лет позже достижения пенсионного возраста, применяется также коэффициент повышения фиксированной выплаты.

Как увеличить пенсионный коэффициент

Для повышения пенсионной выплаты необходимо увеличение пенсионного коэффициента. Сделать это можно одним из нескольких возможных способов.

Работа, добровольные взносы и покупка пенсионных баллов

Даже после достижения установленного пенсионного возраста можно продолжать работать и накапливать индивидуальный пенсионный коэффициент. Так же, как и до этого, их количество будет зависеть от вашей зарплаты, а общая сумма пенсионных баллов в год не может превышать 10.

Также в год можно докупить до 7,81 балла. Чтобы получить это максимально допустимое их количество, нужно внести в Социальный фонд добровольные взносы в размере до 473 932 рублей. Минимальный размер добровольных взносов составляет 59 241 рубль, эта сумма обеспечит вам прибавку в 1,038 балла.

Где и как узнать количество своих пенсионных баллов

Многих может волновать вопрос, как узнать свои пенсионные баллы. Проверить свой ИПК просто, для этого не нужно даже выходить из дома.

Проверка ИПК через Госуслуги, СФР и МФЦ

Самый простой способ проверить свой ИПК — зайти в личный кабинет на портале Госуслуги. В разделе "Пенсия и пособия" можно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС). Она формируется за несколько минут.

Также получить эту информацию можно в Социальном фонде России. Авторизоваться на официальном сайте ведомства проще всего через учетную запись Госуслуг. После этого можно заказать выписку о состоянии ИЛС.

Узнать свой пенсионный коэффициент возможно и при личном обращении в МФЦ или клиентской службе СФР. Для этого необходимо прийти туда с паспортом и СНИЛС.

Частые вопросы о пенсионных баллах

Схема расчета пенсии с помощью пенсионных баллов на первый взгляд может показаться непростой. Отвечаем на самые распространенные вопросы о правилах начисления страховой пенсии.

Сгорают ли пенсионные баллы?

Уже начисленные пенсионные баллы не могут сгореть. Однако если трудовая деятельность человека приостановлена, ИПК увеличиваться в течение года не будет.

Кроме того, правила начисления пенсионных баллов для работающих пенсионеров отличаются. За год такие граждане могут получить не более трех баллов. При этом даже если их зарплата позволяет начислить большее их количество, часть из них просто “сгорит”.

Можно ли получить пенсию без ИПК?

Для начисления страховой пенсии необходимо накопить минимальное количество пенсионных баллов. Без них можно рассчитывать лишь на социальную пенсию. Она начисляется на пять лет позже (64-65 лет для женщин и 69-70 лет для мужчин) и, как правило, меньше по размеру, чем страховая.

Как получить пенсионные баллы самозанятым?

Во время работы в качестве самозанятого уплата страховых взносов не предусматривается, а значит, у человека не формируется страховой стаж и не растет количество пенсионных баллов. Чтобы рассчитывать на получение страховой пенсии, самозанятым можно уплачивать страховые взносы самостоятельно, получая при этом страховой стаж и соответствующее количество пенсионных баллов.

Выводы