Пенсии в России в 2026 году: кому и на сколько повысят

МОСКВА — РИА Новости. Изменение размера пенсионного обеспечения является важным вопросом социальной защиты населения. Каждый год Правительство России принимает меры по увеличению размеров пенсионных выплат, обеспечивая поддержку пенсионеров и адаптируя систему к новым экономическим реалиям. Как изменятся пенсии в 2026 году, точные даты, категории получателей, на сколько процентов вырастут страховые, социальные и военные пенсии, какие доплаты положены — в материале РИА Новости.

Что изменится с пенсиями в 2026 году: краткий обзор

Уже с начала нового календарного года увеличатся суммы страховых пенсий, начиная с апреля вырастут размеры социальных выплат, в октябре повысят военные пенсии.

Нововведения коснутся как трудоустроенных, так и нетрудоустроенных пенсионеров, инвалидов, а также лиц, получающих пенсию вследствие утраты основного кормильца семьи.

Основные параметры индексации в 2026 году

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон , согласно которому с 1 января 2026 года страховые пенсии граждан будут увеличены на 7,6%.

Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, средний размер пенсии по старости составит 27 117 рублей, и до 9584,69 рубля увеличится фиксированная часть пенсионного обеспечения.

Начиная с 1 апреля 2026 года, власти намерены увеличить и размер социальных пенсий на 6,8%. Этот вид пенсий предназначен для тех, кому недостает трудового стажа для оформления стандартной страховой пенсии. Кроме того, аналогичные выплаты положены несовершеннолетним гражданам с ограниченными возможностями здоровья и взрослым лицам, ставшим инвалидами еще в детском возрасте.

С 1 октября 2026 года военные пенсии будут увеличены на 4% вслед за повышением денежного довольствия.

Кто получит прибавку в 2026 году

На прибавку к пенсии в 2026 году могут рассчитывать все категории пенсионеров, включая работающих, инвалидов, военных пенсионеров, получателей пенсий по инвалидности и по потере кормильца.

Страховые пенсии: индексация с 1 января 2026 года

Страховая пенсия по старости выплачивается гражданам, достигшим установленного возраста выхода на пенсию, и имеющим достаточный трудовой стаж и количество накопленных баллов. Индексация страховых пенсий проводится каждый январь согласно официальному уровню инфляции предыдущего года.

На сколько процентов повысят и как рассчитать прибавку

С 1 января 2026 года в России запланировано увеличение размера страховых пенсий на 7,6%. Для расчета нового размера пенсии используются две ключевые величины:

Фиксированная выплата: она представляет собой гарантированную сумму, которую получают все пенсионеры независимо от накопленных пенсионных баллов.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК): этот коэффициент рассчитывается индивидуально и отражает стаж и зарплату гражданина.

Формула расчета пенсии выглядит следующим образом:

Размер страховой пенсии = фиксированная выплата + (число ИПК × стоимость ИПК)

При расчете пенсии учитываются изменения обеих величин.

Минимальная и средняя пенсия по старости в 2026 году

По словам юриста Екатерины Ноженко, страховая пенсия может быть назначена при наличии ИПК не менее 30. Следовательно минимальный размер пенсии в 2026 г. будет составлять 14 287,49 рубля.

Это правило не применяется к тем, кому пенсия была назначена до 2025 г., поскольку требования о наличии минимального количества ИПК были установлены с 2015 и изначально требуемый размер составлял 6,6, затем ежегодно увеличивался на 2,4 до достижения в 2025 минимального количества 30.

Размер средней страховой пенсии по старости в 2026 г. составит 27 117 рублей.

Фиксированная выплата и пенсионные баллы в 2026 году

"До 9584,69 рубля увеличится фиксированная часть пенсионного обеспечения. А стоимость одного пенсионного балла вырастет с нынешних 145,69 руб. до 156,76 рубля", — уточняет Морковкин.

Так, если пенсионер отработал 30 лет и накопил 120 пенсионных баллов, то в 2025 году пенсия составляла: 8 907,7 + 120 × 145,69 = 26 390,5 рубля.

В 2026 году пенсионная выплата возрастет и составит: 9 584,69 + 120 × 156,76 = 28 395,89 рубля.

Социальные пенсии: повышение с 1 апреля 2026 года

Граждане могут получать социальную пенсию, когда нет возможности получать страховую.

Социальная пенсия выплачивается:

по старости;

по инвалидности;

по случаю потери кормильца;

детям-сиротам до 18 лет или учащимся на очной форме обучения сиротам до 23 лет.

С начала апреля следующего года власти собираются увеличить социальные пенсионные выплаты на 6,8 процента.

Кому положены социальные пенсии и на сколько они вырастут

Эти средства предназначены для тех, кому не удалось накопить достаточный стаж для оформления стандартной страховой пенсии. Также она выплачивается гражданам, имеющим статус инвалидов с детских лет, а также детям-инвалидам, детям-сиротам.

Размеры выплат по категориям получателей

Размеры социальных пенсий проиндексируют с 1 апреля 2026 года на 6,8%, сумма должна соответствовать (в зависимости от категории получателя):

По старости и представителям малочисленных народов Севера — 9 424,1 рубля

Инвалидам I группы — 18 848,32 рубля

Инвалидам II группы — 9 424,1 рубля

Инвалидам III группы — 8 010,57 рубля

Инвалидам с детства и детям с инвалидностью — 22 617,67 рубля

По потере кормильца — 9 424,1 рубля

По потере обоих кормильцев или детям, чьи родители неизвестны — 18 848,32 рубля

Пенсии работающим пенсионерам в 2026 году

Начиная с 2025 года, трудящиеся пенсионеры получают право на ежегодную индексацию страховых выплат. Это значит, что начиная с 2026 года увеличение размера пенсии затронет также лиц пенсионного возраста, сохранивших свою занятость.

Так, с первого дня нового 2026 года страховая пенсия трудоустроенных пенсионеров увеличится на 7,6%, применяемых ко всем остальным пенсионерам.

Как теперь проходит индексация при продолжении работы

Отдельного внимания заслуживают лица, ставшие пенсионерами ранее 2025 года и остававшиеся официально занятыми все это время. По сути, каждый работающий гражданин имел два показателя пенсии: первый — сумма реальных ежемесячных поступлений, вторая — расчетный показатель, отражавший возможный размер выплат, если бы этот период он провел без трудоустройства.

Реальное значение именно второго параметра принимается во внимание при расчете последующих надбавок.

Перерасчет после увольнения: как получить "накопленные" индексации

Как только человек увольняется, СФР проводит автоматическое обновление расчетов. Пенсия устанавливается в полном объеме, включая накопленные индексы за весь прошедший период.

Предположим, мужчина получил статус пенсионера в 2022-м и продолжил работать, имея фиксированную пенсию размером 20 тысяч рублей. Уже с начала 2026-го его пенсионные начисления возрастают на 7,6%. Таким образом, сумма возрастает приблизительно до 21 тысячи 520 рублей.

Однако, если тот же самый пенсионер решит уволиться, система проведет повторный перерасчет, включив всю задолженность по индексациям за прошедшие четыре года, увеличив итоговую выплату значительно выше обозначенной величины.

Иными словами, до момента прекращения профессиональной деятельности "недоиндексации" накапливаются лишь теоретически, а после официального завершения работы они применяются единовременно и дальнейшая выплата рассчитывается уже исходя из увеличенного объема.

Военные пенсии: индексация с 1 октября 2026 года

Повышение военных пенсий в 2026 году планируется на 1 октября. Это коснется бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, включая МВД, ФСБ, Росгвардию и т.д.

На сколько процентов и от чего зависит размер

Механизм повышения военных пенсий не совпадает с основным. В октябре они будут увеличиены на 4%, и это совпадет с повышением денежного довольствия. Индексация пенсий пройдет вместе с увеличением довольствия, от которого и зависит размер пенсий.

Доплаты до прожиточного минимума и особые категории

Размер страховой либо социальной пенсии не может быть ниже установленного прожиточного минимума. Существует федеральный прожиточный минимум, а также его устанавливают в каждом отдельном регионе. Доплаты производятся, исходя из того, какой прожиточный минимум выше.

Федеральный и региональный прожиточный минимум в 2026 году

В 2026 году федеральный прожиточный минимум повысится на 6,8%, достигнув 16 288 рублей. Каждый регион вправе устанавливать собственный порог, и именно от этого значения отталкиваются власти при назначении соответствующих надбавок.

В ситуациях, когда местный показатель оказывается меньше федерального, разницу компенсируют федеральными выплатами. В случаях превышения регионального показателя регионы предоставляют собственную дополнительную поддержку.

Повышенная пенсия с 80 лет и при инвалидности I группы

В 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии будет равняться 9 584 рублям. Доплату можно получить по одному из оснований: по возрасту или инвалидности.

С 80 лет и при инвалидности I группы эта сумма выплачивается в двойном размере и составит 19 169,38 рублей.

Доплата за иждивенцев: условия и размеры

Такая доплата положена тем гражданам, на иждивении которых есть нетрудоспособные члены семьи. К ним относятся несовершеннолетние дети и учащиеся очной формы до 23 лет. Также в эту группу входят члены семьи без трудоспособных родителей.

Размер таких выплат основывается на фиксированной сумме страховой пенсии, которая с 2026 года составит 9 584,69 рубля. За каждого иждивенца прибавляется одна треть от этой суммы, но не более чем за трех.

Таким образом за одного иждивенца можно получить надбавку в размере 3195 рублей, за двоих — 6390 рублей, за троих — 9585 рублей.

Важно отметить, что дополнительные выплаты не происходят автоматически. Для оформления заявки следует обратиться в Социальный фонд России (СФР) и предоставить документы, подтверждающие факт иждивения. К таким документам относятся:

Свидетельства о рождении,

Справки из учебных заведений,

Документы об инвалидности или недееспособности

Что не изменится в 2026 году: отмена двойной индексации

Двойная индексация пенсий в 2026 году обсуждалась, однако Правительство приняло решение провести одну индексацию 1 января на 7,6%.

Будет ли вторая индексация в 2026 году

Таким образом индексация в 2026 году будет проводиться только один раз в начале года. Тем не менее в случае превышения инфляции возможен перерасчет пенсий уже с учетом повышенных цен.

Официальные источники и законодательная база

Процесс индексации пенсий основывается на федеральных законах о страховых, социальных и государственных пенсиях. Ежегодно Правительство принимает решение об индексации с учетом экономической ситуации в стране.

Нормативные акты и решения Правительства РФ

Решение об индексации пенсий с 2026 года на 7,6% устанавливается Федеральным законом № 431 , подписанным президентом России 28 ноября 2025 года.

Где проверить размер своей пенсии в 2026 году

Как советует юрист Ноженко, проверить размер своей пенсии, в том числе будущей, можно заказав через Госуслуги сведения о состоянии индивидуального лицевого счета. В данной выписке отображается размер ИПК, страховой стаж, заработная плата гражданина, которая повлияла на размер пенсии, размер страховых взносов. Также в данной выписке содержится информация о размере пенсионных накоплений, дающих право на получение накопительной пенсии.

Также уточнить всю необходимую информацию можно в личном кабинете на сайте Социального фонда России (СФР) в разделе "Пенсионные накопления", по телефону горячей линии: 8 (800) 100−00−01, либо в МФЦ.