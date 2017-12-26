Соколова: бюджет ФОМС в 2017 году исполнен по всем параметрам

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по итогам 2017 года исполнен по всем параметрам, сообщила заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова во вторник на брифинге в МИА "Россия сегодня".

"Доходы Фонда — это, прежде всего, страховые взносы за работающих и неработающих граждан — в текущем году будут обеспечены в полном объеме. Мы соберем 1 триллион 706 миллионов рублей гарантированно — это то, что утверждено федеральным законом на 2017 год. Взносы от субъектов Российской Федерации за неработающее население мы получим в размере 617,7 миллиарда рублей", — сказала Соколова.

По ее словам, по страховым взносам за работающих граждан, которые выплачивают работодатели, в этом году ожидается перевыполнение плана. Она добавила, что фонд в полном объеме выполнит все социальные обязательства по расходам.

"Расходы на 2017 год у нас утверждены в размере 1 триллион 735 миллионов рублей. Субвенция, которая составляет основную долю наших расходов, составит 1 триллион 537,2 миллиона рублей и будет перечислена всем субъектам в полном объеме", — сказала зампред ФОМС.

Она также отметила, что в текущем году у фонда не было проблем со сбором страховых взносов на неработающее население.

"Мы можем отдавать субвенцию территориальному фонду каждого субъекта федерации только в том случае, если мы от каждого субъекта получим страховые взносы на неработающее население. Если в 2016 году мы волновались, так как у нас были проблемы по некоторым субъектам, то в этом году ситуация гораздо благоприятнее. Тревог о том, что кто-то не уплатит страховые взносы, нет, поэтому субвенция будет выплачена всем субъектам в полном объеме", — сказала Соколова.