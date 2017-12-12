Соколова: компенсация "земским докторам" заложена в федеральным бюджете

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей для участников программы "Земский доктор" с 2018 года будут осуществляться за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законом № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", сообщила заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова.

"Эти средства предусмотрены в общем размере субсидий, которые утверждены в федеральном бюджете на 2018 год, а распределение будет осуществлять министерство здравоохранения РФ", — приводит пресс-служба ФОМС слова Соколовой на проходящем в Москве семинаре для главных бухгалтеров и руководителей финансовых служб фондов ОМС.

Соколова напомнила, что общие расходы бюджета ФОМС на 2018 год утверждены в размере 1 994,1 миллиарда рублей, из них субвенция на выполнение территориальной программы ОМС составит 1 870,5 миллиарда рублей — на 333,2 миллиарда рублей больше, чем в 2017 году.

"Это беспрецедентный рост — на 21,7%, такого роста субвенции не было никогда! За счет роста субвенции предстоит решить самую основную задачу – выполнение указа президента от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы медицинским работникам. С 1 января 2018 года заработная плата врачей должна достичь 200% от средней по экономике региона, среднего и младшего медперсонала – 100%", — цитирует пресс-служба выступление Соколовой.

Зампредседателя ФОМС отметила, что Фонд ежемесячно проводит мониторинг роста зарплат медиков в регионах. "Вопрос находится на особом контроле. Средства на эти цели есть, теперь надо приложить все усилия, чтобы указ президента был выполнен в полном объеме", — заключила она.