Нормативы по объемам помощи в больницах повысятся в программе госгарантий

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Проект программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018-2020 годы согласован всеми ведомствами и будет принят правительством в ближайшее время, он предполагает существенное увеличение нормативов объёмов и стоимости медицинской реабилитации в стационарных условиях, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова.

"Проект программы госгарантий на 2018 и 2020 годы находится на площадке правительства РФ, согласован всеми органами исполнительной власти, рассмотрен на общественном совете при министерстве здравоохранения, и в ближайшее время мы ждем принятие его правительством Российской Федерации", — сказала Хорова в ходе круглого стола на тему "О правовом регулировании участия медицинских организаций различных типов и форм собственности в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".

Она отметила, что Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования видят перспективным направлением развития программы госгарантий увеличение в их реализации доли частных организаций.

Увеличение нормативов

Рост норматива по объему медпомощи на одно застрахованное лицо составил 23% в 2018 году по сравнению с 2016 годом. То же самое произошло и с нормативами по финансовой части — повышение составило около 17%. По словам Хоровой, этому способствовал в целом рост объемов субвенций, который предусмотрен в бюджете ФОМС: на 2018 год прирост к уровню 2017 года составил 333,3 миллиарда рублей, что позволило также увеличить нормативы и по отдельным видам помощи на 2018 год, в том числе по высокотехнологичным видам помощи.

"Кроме того, предложен новый способ финансирования медицинских организаций по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к медорганизации лиц на оплату медицинской помощи в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневного стационара. То есть по всем видам и формам с учетом показателей результативности деятельности", — рассказала замминистра.

Телемедицина

Хорова напомнила, что в конце июня был принят федеральный закон о применении и более широком внедрении телемедицинских технологий при оказании помощи.

"В настоящее время мы в министерстве здравоохранения провели большую работу. Среди наших федеральных учреждений выбрано 21, которым присвоен статус национальных медицинских исследовательских центров, и мы поставили перед этими учреждениями глобальную задачу, чтобы они каждый по своему профилю организовали на высоком уровне методологическую работу по совершенствованию и повышению качества оказания медицинской помощи в субъектах Российской Федерации", — сказала она.

"Посредством телемедицинских технологий мы планируем в ближайшее время подключить все учреждения третьего уровня к федеральным учреждением – 21 центру, чтобы проводились масштабно и консилиумы, и транслировались новые методы лечения, и проходили образовательные программы посредством телемедицинских технологий", — добавила замминистра.

Применение законодательства

В свою очередь, председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко напомнила, что вступление в силу федерального закона об ОМС позволило реализовать возможность получения медуслуг по ОМС в лечебных учреждениях любой формы собственности, при этом порядок включения в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, носит уведомительный характер, и субъект РФ не вправе отказать медицинским организациям. Она уточнила, что для всех новых медучреждений вне зависимости от формы собственности также предусмотрена возможность вхождения в систему ОМС в течение года.

"Законодательство в сфере ОМС устанавливает право негосударственных медицинских организаций, наравне с государственными, входить в состав комиссии по разработке территориальных программ ОМС и принимать участие в ее деятельности. Но на практике мы видим, что зачастую это не так — и здесь мы должны работать с правоприменительной практикой существующего законодательства", — констатировала Стадченко.

По ее словам, нормативно-правовыми актами в сфере ОМС установлены единые критерии распределения объемов оказания медпомощи. "Но сейчас важна совместная работа над совершенствованием уже действующего законодательства для того, чтобы правоприменительная практика позволяла более прозрачно и понятно для всех участников обеспечивать распределение этих объемов", — заметила глава ФОМС.

Стадченко напомнила, что тарифы, устанавливаемые в субъектах РФ, размещаются в открытом доступе на сайтах терфондов ОМС и являются едиными для всех медорганизаций, независимо от формы собственности. "Таким образом, на сегодняшний день законодательных барьеров для функционирования в системы ОМС частных организаций не существуют", — подчеркнула она.

По данным главы ФОМС, если в 2010 году среди участников системы ОМС было 618 частных клиник, то сейчас их же более 2500. "Например, в Санкт-Петербурге доля медицинских организаций частной формы собственности составляет 38%, в Самаре — 36%, в Татарстане — 30%, около 25% — в Астрахани, Ярославле и Красноярске", — проинформировала Стадченко.

Говоря о необходимости совершенствования законодательства в части распределения объемов между учреждениями частной и государственной форм собственности, Стадченко подчеркнула, что необходимо выработать единые прозрачные механизмы и критерии для всех. "В первую очередь, в субъектах РФ должны развиваться те виды помощи, в которых этот регион на самом деле нуждается: где-то нужна реабилитация, где-то — гемодиализ и так далее", — заметила она.