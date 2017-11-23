РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Обязательное медицинское страхование

Светлана Кравчук: в центре системы ОМС находится пациент

14:1723.11.2017
(обновлено: 14:20 23.11.2017)
0300
© Фото : пресс-служба ФФОМСНачальник Управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук. Архивное фотоНачальник Управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ФФОМС

Появление в системе ОМС нового института страховых представителей изменило и процесс прохождения диспансеризации. Теперь профилактические осмотры сопровождаются новыми организационными технологиями, о которых в интервью РИА Новости рассказала начальник Управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук.

- Светлана Георгиевна, функция защиты прав застрахованных и без нового инструментария лежала на страховых компаниях. Зачем понадобилось выделять отдельный институт страховых представителей?

Полис ОМС. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
ФОМС: Россияне считают правильным появление в системе ОМС страховщиков
- Внедряемая в здравоохранение пациентоориентированная модель повысила роль страховых медицинских организаций в защите прав и законных интересов пациентов. С 2016 года проводится работа по формированию трехуровневого института страховых представителей. Именно в это время начали работать контакт-центры территориальных фондов ОМС, а с 1 июля 2016 года в страховых компаниях по всей стране была организована работа региональных или федеральных контакт-центров, специалисты которых и стали страховыми представителями первого уровня. Их базовые задачи — консультации по всем вопросам организации и получения медицинской помощи по программам ОМС, предоставление информации о порядке выбора и прикрепления к медицинской организации, о графике ее работы, о порядке прохождения диспансеризации.

В нынешнем году страховые медицинские организации реализуют новый этап работы с застрахованными лицами. Начали работу страховые представители второго уровня, основные задачи которых — не только индивидуальное информирование о возможности пройти диспансеризацию, но и контроль за этим процессом, телефонные опросы застрахованных для уточнения своевременности прохождения профилактических мероприятий, выяснения причин отказов от них, а также анализ данных опросов и результатов прохождения профилактических мероприятий.

- Каким образом осуществляется информирование застрахованных?

— Используются все средства коммуникации. Для пожилых удобнее всего получать почтовые уведомления или поговорить с представителем по телефону. Для более молодого поколения оптимальна рассылка смс-сообщений, в том числе, с использованием мобильных мессенджеров, а также электронных писем. В этих сообщениях указываются координаты поликлиники, куда нужно обратиться человеку для прохождения диспансеризации. Во многих регионах даже проводится подворовой обход населения!

Врач во время процедуры осмотра. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Россияне назвали самые актуальные проблемы здравоохранения
Кроме того, представители страховых медицинских организаций участвуют в передачах медицинской направленности на федеральных и региональных телеканалах, где рассказывают зрителям о возможности прохождения диспансеризации, о важности профилактики и ранней диагностики заболеваний. Помимо этого, страховые медицинские организации делают информационные ролики, которые также транслируются на телевидении, в интернете и на видеостендах в поликлиниках.

Работа страховых медицинских организаций по диспансеризации не ограничивается простым информированием. На основе базы данных застрахованных они формируют списки граждан, подлежащих диспансеризации согласно установленным порядкам ее прохождения, утвержденным Минздравом России. Совместно с медицинскими организациями они составляют график прохождения профилактических мероприятий, тем самым помогая поликлиникам равномерно распределить потоки населения. Это позволяет избежать очередей у врачебных кабинетов, сделать процесс диспансеризации максимально удобным и быстрым для пациента.

- Россияне традиционно пренебрежительно относятся к различным профилактическим мероприятиям. Как страховой представитель сможет их мотивировать на диспансеризацию?

— Да, наши граждане не любят ходить в поликлинику, как им кажется, "без повода". Но мониторинг, осуществляемый ФОМС, показывает эффективность информирования населения страховыми представителями.

Медицинская лаборатория. Архивное фото
© Fotolia / romaset
Базовую программу ЭКО за счет средств ОМС могут дополнить криоконсервацией
Так, в III квартале 2017 года наблюдается положительная динамика роста прохождения профилактических мероприятий: более 35 миллионов человек уже посетили с профилактическими целями лечебные учреждения. Это на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Если изучить структуру обратившихся, то количество взрослого населения, пришедшего на диспансеризацию, составляет около 18 миллионов человек (по сравнению с III кварталом 2016 года увеличение на 10,5%), а детей — почти 17 миллионов (рост порядка 5%).

Эти цифры — очевидный показатель эффективности работы страховых представителей. По итогам восьми месяцев 2017 года ими было проинформировано без малого 96% граждан, подлежащих диспансеризации в период января-сентября 2017 года, или 74% подлежащих диспансеризации в 2017 году.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Субвенция регионам из фонда ОМС за пять лет увеличилась почти в 2,5 раза
Страховые представители продолжают работу и с гражданами, которые получили уведомление о возможности пройти диспансеризацию, но не прошли ее. Тут работает уже метод убеждения, когда застрахованным рассказывается не только о возможности прохождения диспансеризации, но и о ее значимости.

Страховые представители также проводят опрос граждан: почему те не прошли профилактический осмотр. Как оказалось, наиболее частыми причинами отказа граждан от диспансеризации является следующие: не отпустил работодатель, невозможно пройти диспансеризацию в выходные дни, невозможно пройти диспансеризацию за один день. Это те причины, которые в будущем нам вместе с руководителями региональных органов управления здравоохранением предстоит устранить.

- Какие изменения в функционировании института страховых поверенных ждут нас в 2018 году?

Сотрудники за компьютерами. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
В системе ОМС работают уже более 2,7 тысячи частных медорганизаций
- С 2018 года страховыми медицинскими организациями вводится третий уровень страховых представителей, которые начнут реализовывать функции по мотивированию застрахованных лиц к выполнению рекомендаций врача по результатам диспансеризации, повышению приверженности лечению у лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, а также по разбору конфликтных ситуаций и спорных случаев, при необходимости — по оказанию правовой помощи.

Остановить болезнь на подступах, купировать факторы риска — вот к чему будут призывать сотрудники этого уровня. Они же станут и квалифицированными адвокатами при отстаивании прав застрахованных на получение качественной медуслуги. Таким образом, система ОМС обеспечивает базовый принцип — персонифицированный подход, когда в центре треугольника участников обязательного медицинского страхования территориальный фонд-медучреждение-страховщик находится пациент.

Комментировать
Обязательное медицинское страхование
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена