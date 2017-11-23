Светлана Кравчук: в центре системы ОМС находится пациент

Появление в системе ОМС нового института страховых представителей изменило и процесс прохождения диспансеризации. Теперь профилактические осмотры сопровождаются новыми организационными технологиями, о которых в интервью РИА Новости рассказала начальник Управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук.

- Светлана Георгиевна, функция защиты прав застрахованных и без нового инструментария лежала на страховых компаниях. Зачем понадобилось выделять отдельный институт страховых представителей?

- Внедряемая в здравоохранение пациентоориентированная модель повысила роль страховых медицинских организаций в защите прав и законных интересов пациентов. С 2016 года проводится работа по формированию трехуровневого института страховых представителей. Именно в это время начали работать контакт-центры территориальных фондов ОМС, а с 1 июля 2016 года в страховых компаниях по всей стране была организована работа региональных или федеральных контакт-центров, специалисты которых и стали страховыми представителями первого уровня. Их базовые задачи — консультации по всем вопросам организации и получения медицинской помощи по программам ОМС, предоставление информации о порядке выбора и прикрепления к медицинской организации, о графике ее работы, о порядке прохождения диспансеризации.

В нынешнем году страховые медицинские организации реализуют новый этап работы с застрахованными лицами. Начали работу страховые представители второго уровня, основные задачи которых — не только индивидуальное информирование о возможности пройти диспансеризацию, но и контроль за этим процессом, телефонные опросы застрахованных для уточнения своевременности прохождения профилактических мероприятий, выяснения причин отказов от них, а также анализ данных опросов и результатов прохождения профилактических мероприятий.

- Каким образом осуществляется информирование застрахованных?

— Используются все средства коммуникации. Для пожилых удобнее всего получать почтовые уведомления или поговорить с представителем по телефону. Для более молодого поколения оптимальна рассылка смс-сообщений, в том числе, с использованием мобильных мессенджеров, а также электронных писем. В этих сообщениях указываются координаты поликлиники, куда нужно обратиться человеку для прохождения диспансеризации. Во многих регионах даже проводится подворовой обход населения!

Кроме того, представители страховых медицинских организаций участвуют в передачах медицинской направленности на федеральных и региональных телеканалах, где рассказывают зрителям о возможности прохождения диспансеризации, о важности профилактики и ранней диагностики заболеваний. Помимо этого, страховые медицинские организации делают информационные ролики, которые также транслируются на телевидении, в интернете и на видеостендах в поликлиниках.

Работа страховых медицинских организаций по диспансеризации не ограничивается простым информированием. На основе базы данных застрахованных они формируют списки граждан, подлежащих диспансеризации согласно установленным порядкам ее прохождения, утвержденным Минздравом России. Совместно с медицинскими организациями они составляют график прохождения профилактических мероприятий, тем самым помогая поликлиникам равномерно распределить потоки населения. Это позволяет избежать очередей у врачебных кабинетов, сделать процесс диспансеризации максимально удобным и быстрым для пациента.

- Россияне традиционно пренебрежительно относятся к различным профилактическим мероприятиям. Как страховой представитель сможет их мотивировать на диспансеризацию?

— Да, наши граждане не любят ходить в поликлинику, как им кажется, "без повода". Но мониторинг, осуществляемый ФОМС, показывает эффективность информирования населения страховыми представителями.

Так, в III квартале 2017 года наблюдается положительная динамика роста прохождения профилактических мероприятий: более 35 миллионов человек уже посетили с профилактическими целями лечебные учреждения. Это на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Если изучить структуру обратившихся, то количество взрослого населения, пришедшего на диспансеризацию, составляет около 18 миллионов человек (по сравнению с III кварталом 2016 года увеличение на 10,5%), а детей — почти 17 миллионов (рост порядка 5%).

Эти цифры — очевидный показатель эффективности работы страховых представителей. По итогам восьми месяцев 2017 года ими было проинформировано без малого 96% граждан, подлежащих диспансеризации в период января-сентября 2017 года, или 74% подлежащих диспансеризации в 2017 году.

Страховые представители продолжают работу и с гражданами, которые получили уведомление о возможности пройти диспансеризацию, но не прошли ее. Тут работает уже метод убеждения, когда застрахованным рассказывается не только о возможности прохождения диспансеризации, но и о ее значимости.

Страховые представители также проводят опрос граждан: почему те не прошли профилактический осмотр. Как оказалось, наиболее частыми причинами отказа граждан от диспансеризации является следующие: не отпустил работодатель, невозможно пройти диспансеризацию в выходные дни, невозможно пройти диспансеризацию за один день. Это те причины, которые в будущем нам вместе с руководителями региональных органов управления здравоохранением предстоит устранить.

- Какие изменения в функционировании института страховых поверенных ждут нас в 2018 году?

- С 2018 года страховыми медицинскими организациями вводится третий уровень страховых представителей, которые начнут реализовывать функции по мотивированию застрахованных лиц к выполнению рекомендаций врача по результатам диспансеризации, повышению приверженности лечению у лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, а также по разбору конфликтных ситуаций и спорных случаев, при необходимости — по оказанию правовой помощи.

Остановить болезнь на подступах, купировать факторы риска — вот к чему будут призывать сотрудники этого уровня. Они же станут и квалифицированными адвокатами при отстаивании прав застрахованных на получение качественной медуслуги. Таким образом, система ОМС обеспечивает базовый принцип — персонифицированный подход, когда в центре треугольника участников обязательного медицинского страхования территориальный фонд-медучреждение-страховщик находится пациент.