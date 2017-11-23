Светлана Кравчук: в центре системы ОМС находится пациент

Появление в системе ОМС нового института страховых представителей изменило и процесс прохождения диспансеризации. Теперь профилактические осмотры сопровождаются новыми организационными технологиями, о которых в интервью РИА Новости рассказала начальник Управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук.
- Светлана Георгиевна, функция защиты прав застрахованных и без нового инструментария лежала на страховых компаниях. Зачем понадобилось выделять отдельный институт страховых представителей?
В нынешнем году страховые медицинские организации реализуют новый этап работы с застрахованными лицами. Начали работу страховые представители второго уровня, основные задачи которых — не только индивидуальное информирование о возможности пройти диспансеризацию, но и контроль за этим процессом, телефонные опросы застрахованных для уточнения своевременности прохождения профилактических мероприятий, выяснения причин отказов от них, а также анализ данных опросов и результатов прохождения профилактических мероприятий.
- Каким образом осуществляется информирование застрахованных?
— Используются все средства коммуникации. Для пожилых удобнее всего получать почтовые уведомления или поговорить с представителем по телефону. Для более молодого поколения оптимальна рассылка смс-сообщений, в том числе, с использованием мобильных мессенджеров, а также электронных писем. В этих сообщениях указываются координаты поликлиники, куда нужно обратиться человеку для прохождения диспансеризации. Во многих регионах даже проводится подворовой обход населения!
Работа страховых медицинских организаций по диспансеризации не ограничивается простым информированием. На основе базы данных застрахованных они формируют списки граждан, подлежащих диспансеризации согласно установленным порядкам ее прохождения, утвержденным Минздравом России. Совместно с медицинскими организациями они составляют график прохождения профилактических мероприятий, тем самым помогая поликлиникам равномерно распределить потоки населения. Это позволяет избежать очередей у врачебных кабинетов, сделать процесс диспансеризации максимально удобным и быстрым для пациента.
- Россияне традиционно пренебрежительно относятся к различным профилактическим мероприятиям. Как страховой представитель сможет их мотивировать на диспансеризацию?
— Да, наши граждане не любят ходить в поликлинику, как им кажется, "без повода". Но мониторинг, осуществляемый ФОМС, показывает эффективность информирования населения страховыми представителями.
Эти цифры — очевидный показатель эффективности работы страховых представителей. По итогам восьми месяцев 2017 года ими было проинформировано без малого 96% граждан, подлежащих диспансеризации в период января-сентября 2017 года, или 74% подлежащих диспансеризации в 2017 году.
Страховые представители также проводят опрос граждан: почему те не прошли профилактический осмотр. Как оказалось, наиболее частыми причинами отказа граждан от диспансеризации является следующие: не отпустил работодатель, невозможно пройти диспансеризацию в выходные дни, невозможно пройти диспансеризацию за один день. Это те причины, которые в будущем нам вместе с руководителями региональных органов управления здравоохранением предстоит устранить.
- Какие изменения в функционировании института страховых поверенных ждут нас в 2018 году?
Остановить болезнь на подступах, купировать факторы риска — вот к чему будут призывать сотрудники этого уровня. Они же станут и квалифицированными адвокатами при отстаивании прав застрахованных на получение качественной медуслуги. Таким образом, система ОМС обеспечивает базовый принцип — персонифицированный подход, когда в центре треугольника участников обязательного медицинского страхования территориальный фонд-медучреждение-страховщик находится пациент.