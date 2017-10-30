ФОМС и НМП подготовят подробный регламент проведения экспертизы медпомощи

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Федеральный фонд ОМС совместно с экспертами Национальной медицинской палаты (НМП) готовят пошаговый регламент проведения экспертизы качества медицинской помощи, который будет обязателен для исполнения на всей территории России, сообщила председатель ФОМС Наталья Стадченко на Конгрессе НМП "Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения", который открылся в понедельник в Москве.

Стадченко напомнила, что подписанное в 2014 году соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ФОМС и НМП уже позволило усовершенствовать механизмы работы системы ОМС.

"В рамках реализации соглашения совместно с НМП нами разработаны и внесены изменения в приказы ФОМС, утверждающие порядок организации и проведения контроля объемов, сроков и качества медицинской помощи. Также установлен срок рассмотрения страховыми медицинскими организациями разногласий с медицинскими организациями, пересмотрены и сокращены основания проведения целевых экспертиз качества медицинской помощи. Теперь экспертиза проводится только в наиболее значимых для оценки качества медицинской помощи случаях", — привели в пресс-службе ФОМС слова Стадченко.

Руководитель ФОМС подчеркнула, что главным институтом защиты прав застрахованных являются эксперты качества медицинской помощи, включенные в соответствующие территориальные реестры.

"В этот реестр включены лучшие врачи. На начальном этапе, когда только формировался реестр экспертов качества медицинской помощи, в него было включено всего лишь 210 врачей. На сегодняшний день их более 430. Но мы считаем, что это не предел. В каждом субъекте РФ все основные врачебные специальности должны быть в реестре экспертов качества заняты представителями Национальной медицинской палаты. Это создаст понятность и прозрачность работы экспертов", — отметила Стадченко.