Доходы бюджета ФОМС на 2018 год составят около 1,9 трлн рублей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Общий объем доходов бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018 год спланирован в объеме почти 1,9 триллиона рублей; соответствующий проект федерального закона, разработанный Минздравом РФ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Общий объем доходов бюджета Фонда планируется на 2018 год в сумме 1894,2 миллиарда рублей, на 2019 год — 1933,5 миллиарда рублей, на 2020 год — 2014,2 миллиарда рублей", — говорится в пояснительной записке к проекту закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Отмечается, что доходы бюджета ФОМС будут формироваться за счет поступлений страховых взносов на ОМС в 2018 году на 96,7%, в 2019 году — 99,2%, в 2020 году — 99,7%. Сообщается также, что размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2018 год в сумме более 1,8 триллиона рублей.

Согласно проекту, общий объем расходов бюджета ФОМС на 2018 год составит около 2 триллионов рублей, объем дефицита бюджета — 101,2 миллиарда рублей.