Стадченко: уровень взаимодействия участников ОМС в регионах вырос

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Медицинские страховые организации, работающие в системе ОМС, уже сегодня через страховых представителей начинают влиять на работу медучреждений для облегчения организации лечения пациентов, заявила председатель ФОМС Наталья Стадченко.

Глава ФОМС выступила в четверг в Грозном на заседании Межрегионального координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере ОМС.

"В рамках создания пациентоориентированной модели страхования введен в действие институт страховых представителей, которые взаимодействуют с пациентами на всех этапах оказания медицинской помощи. Уже сегодня СМО непосредственно влияют на работу медицинских организаций, изменяют логистику лечебно-диагностического процесса, делают маршрут пациентов в лечебно-профилактических учреждениях понятным, удобным и комфортным", — приводит слова Стадченко пресс-служба Фонда.

По ее словам, на заседании обсуждались лучшие региональные практики выстраивания работы с тем, чтобы СМО в сотрудничестве с терфондами ОМС и медицинскими организациями стали полноценными и эффективными защитниками прав застрахованных граждан.

"Уровень взаимодействия участников ОМС значительно вырос. Единые информационные системы в регионах позволяют в большинстве из них уже в онлайн-режиме решать вопросы учета и прикрепления граждан, госпитализации, диспансеризации, лекарственного обеспечения, выводить на новый уровень экспертную работу. А единый регламент взаимодействия устанавливает унифицированные требования к этой работе, обязательные для любого региона", констатировала глава ФОМС.