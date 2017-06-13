ФОМС: медучреждения получают деньги на оказание ВМП уже в начале года

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Введенный в 2017 году механизм прямого финансирования оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) позволил лечебным учреждениям получить необходимые для проведения операций средства уже в самом начале года, а не в марте, как это зачастую происходило ранее, заявила начальник Управления модернизации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева.

"Ранее сложность финансирования ВМП заключалась в обороте средств. В прошлые годы средства из ФОМС сначала поступали в федеральный бюджет, потом доводились до учредителей, затем распределялись по клиникам. Лечебные учреждения нередко эти средства получали только в марте", — сказала Царева, выступая во вторник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, на котором рассматривался вопрос о реализации механизма финансового обеспечения оказания ВМП, в том числе не включенной в базовую программу ОМС.

В связи с тем, что путь поступления средств стал прямым и коротким, в этом году лечебные учреждения получили эти деньги уже в январе и сразу смогли в полной мере осуществлять закупки медицинских изделий и лекарственных средств для проведения операций, сказала представитель ФОМС.

Она напомнила, что в соответствии с законом федеральные медучреждения на оказание ВМП из бюджета ФОМС получают 90,7 миллиарда рублей, софинансирование оказания ВМП в учреждениях субъектов РФ составляет 6 миллиардов рублей.

"На сегодняшний день медучреждениям уже перечислены 45,1 миллиарда рублей — около 50% от суммы, утвержденной по государственному заданию",- сказала Царева.