Неделя "Энергосети будущего" стартовала в российском павильоне на ЭКСПО

АСТАНА, 29 авг — РИА Новости. Тематическая неделя и экспозиция "Энергосети будущего", посвященные видению российскими компаниями будущего глобальной интеллектуальной энергетики в контексте рынков, технологий и решений, открылась во вторник в павильоне России на ЭКСПО-2017 в Астане, сообщает пресс-служба российского павильона.

Экспозиция разделена на несколько зон, объединённых идеей нового технологического уклада электроэнергетики: Smart Grids (умные сети), Smart Cities (умные города), Smart Homes (умные дома), Smart Substations (цифровые подстанции) и Distributed Generation (распределённая генерация), а также Future Energy (энергия будущего).

В каждой зоне представлены образцы продукции российских компаний-разработчиков и производителей, в том числе цифровые измерительные трансформаторы и контроллеры присоединений для цифровых подстанций, система автоматического восстановления электроснабжения сетей среднего напряжения, проект "Цифровой район электрической сети", малогабаритные измерители тока и напряжения для цифровых подстанций и коммерческого учета электроэнергии, персональная модульная электростанция.

В зоне Smart Cities можно увидеть электрозарядную станцию, систему накопления электроэнергии, а также систему интеллектуального учёта. В сегменте Distributed Generation представлен новейший солнечный гетероструктурный модуль, накопители энергии и информационно-управляющая система для микросети. В зоне Future Energy расположен тренажёр для оперативного и эксплуатационного персонала на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции.

Экспозиция организована ПАО "Россети" совместно с рабочей группой Национальной технологической инициативы "Энерджинет". Партнёрами экспозиции выступили Российская венчурная компания и "Роснано".

В первый день работы тематической недели пройдут экспертная сессия "Электроэнергетическая стратегия — Драйверы. Эффекты. Кооперация", семинар "Российские технологии для интеллектуальной энергетики", а также круглый стол по энергетическим профессиям будущего.