В российском павильоне на ЭКСПО-2017 побывал каждый 4-й посетитель выставки

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Каждый четвертый посетитель проходящей в Астане выставки ЭКСПО-2017 побывал в российском павильоне, сообщает пресс-служба павильона России.

Такие показатели обеспечили России место в ТОП-10 самых посещаемых экспозиций по данным "Национальной компании "Астана ЭКСПО".

По информации председателя правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжана Есимова, международную выставку посетили уже 400 тысяч человек.

Площадь Российской выставки — одна из трех самых крупных и составляет более тысячи квадратных метров. В обеспечении работы павильона задействована команда из 64 человек. Из них десять — гиды, говорящие на трех языках — русском, казахском и английском.

Помимо демонстрации достижений российской науки и промышленности в сфере энергетики на площадке состоялись 50 мероприятий в рамках культурной и деловой программы: среди официальных переговоров, презентаций и форумов, 5 концертов прошло на сцене в Главном Атриуме павильона и более 35 российских спикеров выступили с докладами на площадках ЭКСПО-2017.