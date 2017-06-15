В Астане пройдет международный юношеский конкурс имени Чайковского

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Торжественное открытие десятого юбилейного международного юношеского конкурса имени Чайковского пройдет в Астане в четверг в рамках культурной программы Всемирной выставки ЭКСПО-2017, сообщили в пресс-центре конкурса.

Международный юношеский конкурс им. Чайковского проводится среди музыкантов до 17 лет по специальностям фортепиано, скрипка и виолончель. В этом году к участию в состязании допущены 120 исполнителей из 20 стран — России, Казахстана, Китая, Кореи, Японии, США, Германии, Италии, Великобритании и других. Художественным руководителем конкурса, который рассчитан на десять дней, является народная артистка Республики Казахстан Айман Мусахаджаева.

В жюри вошли знаменитые музыканты и деятели музыкальной культуры мира. Председателями жюри в номинациях "фортепиано" — Владимир Овчинников, "скрипка" — Виктор Третьяков, "виолончель" — Сергей Ролдугин. Впервые в состав жюри вошли юные музыканты — победители конкурсов прошлых лет — Анастасия Ушакова и Донгхюк Ким.

Конкурсные выступления будут проходить в лучших концертных залах столицы Казахстана. Финалисты выступят в сопровождении Евразийского симфонического оркестра и Симфонического оркестра КазНУИ.

Торжественное закрытие конкурса и концерт лауреатов состоится 25 июня в ЦКЗ "Казахстан".

В программу конкурса включены мастер-классы и выступления членов жюри. Одним из них станет концерт памяти Наталии Шаховской с участием Кирилла Родина и Бориса Андрианова. 20 июня в Большом зале "Астана Опера" выступят Сергей Ролдугин и Айман Мусахаджаева.

Международный юношеский конкурс им. Чайковского пройдет в рамках культурной программы Всемирной выставки ЭКСПО-2017. Главная тема выставки, которая будет открыта с 10 июня по 10 сентября, — "Энергия будущего". На выставке будут представлены около 100 стран и 10 международных организаций.