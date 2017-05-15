Самойлова должна выступить на Евровидении-2018, считают Гурцкая и Кац

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Певицы Диана Гурцкая и Мария Кац, которые в разные годы выступали на международном песенном конкурсе Евровидение, считают, что Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2017, должна выступить в следующем году в Португалии.

Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

Россия не приняла участие в нынешнем конкурсе, так как российской участнице Юлии Самойловой с песней о любви Flame Is Burning украинскими спецслужбами был запрещен въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

"Я очень хочу, чтобы Юля получила бы то состояние, когда ты находишься на этой сцене, чтобы она ощутила это счастье. Я за Юлю", — сказала представлявшая Грузию на Евровидении —2008 Гурцкая, отвечая на вопрос журналистов, кому следует представлять Россию на конкурсе в следующем году.

Первая участница Евровидения от России Мария Кац была солидарна с коллегой.

"Я желаю Юле здоровья, чтобы оно позволило ей выступить. Своим примером она вдохновляет огромное количество людей", — пояснила Кац, занявшая на конкурсе 9-е место в 1994 году.

В апреле Первый канал и ВГТРК опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свое намерение отправить Юлию Самойлову от России на конкурс Евровидение в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса и канала, который будет его транслировать.