В СФ рассказали о возможных мерах в отношении СМИ, вмешивавшихся в выборы

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Меры уголовного, административного, а также гражданского порядка могут быть приняты в отношении СМИ, пытавшихся оказать влияние на выборы президента России, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Как сообщил ранее РИА Новости Климов, комиссия установила 12 СМИ, пытавшихся оказать влияние на выборы президента РФ, в их числе — русская служба Би-Би-си, Deutsche Welle, "Радио Свобода", а также издание "Медуза" и радиостанция "Эхо Кавказа".

"Действующие нормы Уголовного и Административного кодекса позволяют призвать к ответу организации за подобные нарушения", — заявил Климов.

Также, по его словам, СМИ-нарушителям могут быть "выписаны суммы по искам, что позволяет Гражданский кодекс".